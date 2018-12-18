江時學：中國與拉美國家關係面臨的六大誤解

將「拉美無力提升產業結構」歸咎中國欠妥

誤解一：中國使拉美國家無法提升其產業結構。這一誤解認為，雖然中國從拉美進口了大量初級產品和原料，使拉美國家獲得大量出口收入，但中國的進口強化了拉美國家對第一產業的依賴，使其無法提升自身產業結構，最終導致拉美經濟陷入「第一產業化」。

這一誤解的片面顯而易見。第一，它忽視了中國的進口對拉美經濟的貢獻。事實上中國的進口提升了世界市場上初級產品和原料的價格，使拉美獲得大量出口收入。第二，它忽視了比較優勢的重要意義。眾所周知比較優勢是互補性的基礎，互補性是經貿關係的動力。拉美的比較優勢是擁有豐富自然資源，在推動自身經濟發展的過程中不能拋棄這一優勢。第三，拉美向世界上其他國家出口的主要也是其初級產品和資源。換言之如果中國不進口，其他國家也會進口，將拉美無力提升產業結構歸咎於中國是欠妥的。

美國對中拉關係憂慮是多餘的

誤解二：中國在拉美的存在，削弱了美國在其「後院」的傳統勢力範圍。美國始終將拉美視為其「後院」，因而對外部力量在拉美的存在始終持有戒備心理。無怪乎美國政府官員、國會議員、學者和媒體經常鼓譟「中國威脅論」，並在中國與拉美國家之間挑撥離間。

美國對中拉關係的憂慮，實則是多餘的。首先，中國與拉美的雙邊關係不以意識形態為基礎，不針對任何一個第三方。其次，中國在拉美的投資有助彌補拉美資本積累的不足，有助擴大拉美投資，有助推動拉美經濟發展。再次，一個繁榮的拉美有利於減少進入美國的非法移民，有利於減少毒品走私，在一定程度上是有利於美國國家安全。

誤解三：中國與拉美國家的關係是「中心」與「外圍」關係。「中心」、「外圍」是20世紀60年代流行的「依附論」理論經常使用的概念。這一理論認為，世界體系由「中心」（發達國家）和「外圍」（發展中國家）兩大部分組成。「外圍」依附於「中心」，因此兩者的交往構成一種不平等關係。一些人認為中國早已從「外圍」變為「中心」，因此中國與拉美國家的關係不是一種平等的「外圍」之間的關係，而是依附與被依附的不平等關係。

這一誤解容易令人誤入歧途。眾所周知，雖然中國經濟總量已名列世界第二，但整體而言仍處於發展中國家階段。2014年4月中國國家主席習近平在訪問歐洲時曾說：「我們也清醒認識到，中國經濟總量雖大，但除以13億多人口，人均國內生產總值還排在世界第80位左右。中國城鄉低保人口有7400多萬人，每年城鎮新增勞動力有1000多萬人，幾億農村勞動力需要轉移就業和落戶城鎮，還有8500多萬殘疾人。根據世界銀行的標準，中國還有2億多人口生活在貧困線以下，這差不多相當於法國、德國、英國人口的總和。」

當然，中國否定自己是發達國家並不意味着不願意承擔相應的國際責任。事實上中國始終認為，在國際事務中每一個國家都應承擔共同而有區別的責任。

中國企業守法 也貢獻當地社會發展

誤解四：中國企業不承擔社會責任。中國在拉美的投資與日俱增，伴隨這一增長，污衊中國企業不遵守東道國社會責任的言論並不少見。

中國企業並非不承擔東道國的社會責任。無數事實表明中國企業既能遵守東道國有關法律（包括環境保護法），也能貢獻當地社會發展，其中包括完善基礎設施和興建學校、醫院。

早在2015年，美國波士頓大學的「全球經濟治理倡議」等智庫就在其研究報告中指出，一些中國企業在拉美的投資行為超過了東道國的標準，甚至優於其他國家的企業。當然，承擔社會責任是無止境的，中國企業今後應做得更好。

誤解五：中國市場對拉美產品開放的力度不大。這一誤解認為，中國與一些拉美國家存在較大的貿易失衡。中國之所以享受着不小的順差，拉美之所以蒙受着巨大逆差，是因為拉美國家無法擴大對中國的出口，無法擴大出口的主要原因是中國市場的開放度不大。

這一誤解忽視了中國市場開放度，例如中國自加入世界貿易組織以來大幅降低進口關稅，目前關稅總水平已降低到7.5%。這一誤解同樣不能認識拉美產品的競爭力。誠然，中國市場的巨大容量是眾所周知，但這並不意味任何一個國家的任何產品都能輕而易舉地進入中國市場。只有那些在價格和質量等方面具較強競爭力的產品，才能佔一席之地。因此不能把外國產品在中國市場上面臨的不斷加劇的競爭，視為中國市場不開放。

「一帶一路是搖錢樹」認識不正確

誤解六：「一帶一路」是「搖錢樹」。2017年5月14至15日，首屆「一帶一路」國際合作高峰論壇在北京舉辦，智利時任總統巴切萊特和阿根廷總統馬克里均有出席。今年1月22日，中國外長王毅在中拉論壇第二屆部長級會議開幕式上致辭時指出，中拉共建「一帶一路」既有「旺盛合作需求」，也有「牢固合作基礎」，還有「深厚歷史積澱」。因此中拉共建「一帶一路」，將是雙方打開美好未來之門的「金鑰匙」，也是雙方邁向中拉命運共同體的一大步。

今年1月，王毅在中拉經貿合作論壇暨中拉企業家理事會開幕式上發表即席致辭時再次強調，以中拉論壇第二屆部長級會議為標誌，習主席提出的共建「一帶一路」偉大構想已全面延伸到拉美大陸，成為覆蓋各大陸、連接各大洋、最受歡迎、規模最大的國際合作平台，也是中國向世界提供的最重要公共產品。

應注意到，一些拉美人認為「一帶一路」是「搖錢樹」，是中國對拉美的慷慨「恩賜」，因此拉美國家不費吹灰之力就能從中獲得源源不斷的經濟利益。這一認識顯然是不正確的。毫無疑問「一帶一路」確實能為進一步提升中拉關係創造更多機遇，但該倡議更恪守共商共建共享的原則。這意味着拉美國家也應為參與「一帶一路」採取行之有效的措施，強化自身參與感。只有中拉雙方同舟共濟，才能使「一帶一路」延伸到拉美後出現更多的早期收穫。

為消除上述誤解，中國在政府層面上要多做溝通和解釋工作，中國媒體要多做宣傳工作，中國學術界要以事實為依據，據理力爭反駁各種不正確觀點。

作者是上海大學特聘教授、拉美研究中心主任

[江時學]