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筆陣：中美新冷戰下香港正值存亡之秋 ／文：袁彌昌

【明報文章】數月前筆者還在半開玩笑的說念了國際政治這麼久，難得終於等到國際政治與香港政治接軌的一天，想不到說時遲那時快，香港和一國兩制便迅即陷入了一個極危險的境地。

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