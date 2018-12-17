宋小莊：中國改革開放是合憲的

有些人不以為然，對此指摘，主要觀點是——

（1）推動改革的十一屆三中全會是1978年底召開，在新中國歷史上，1975年憲法被稱為是「四人幫憲法」，1978年憲法被認為是「匆忙憲法」，1982年憲法卻是滯後的。以滯後的憲法制定之日作為憲法日，是愚蠢的。（2）改革開放推動中國經濟高速發展，但改革開放沒有改革開放當時有效憲法的依據，是違憲的，沒有必要設憲法日，也沒有必要紀念憲法日。（3）憲法要求依憲治國、依法治國，但中國改革開放是依靠黨的政策進行，中國有黨慶日、國慶日，但沒有憲法日。這是不了解中國憲法，不了解中國憲法的任務性（型），也不了解改革開放進程的緣故。本文只是粗淺簡單回應，詳盡論證是專門的研究工作。

法律制定難免有滯後

一、對於憲法和法律的滯後問題，古今中外都有。中國歷朝修律都是在新政權鞏固後才修律。修前朝史、立當代法，這是中國社會文化普遍現象，客觀存在，沒有什麼羞恥。德國歷史法學派法學家薩維尼（Friedrich Carl von Savigny）就認為，民法典制定出來就落後，這是不無道理的。美國獨立建國是1776年，但美國憲法制定是1787年，而該憲法生效是1790年，有14年滯後期，但美國憲法學家不認為是問題。

當然，提前立法也不是沒有。中國可以找到兩個提前立法的事例。一是1949年9月29日全國政協通過《中國人民政治協商會議共同綱領》，其法律地位等同憲法。該共同綱領第13條第2款規定：在普選的全國人大召開前，由全國政協的全體會議執行全國人大職權，制定中央政府組織法，選舉中央政府委員會，並付之以行使國家權力的職權。二是1990年4月4日制定的香港《基本法》。距該法實施還有13年，中國政府就制定了國家對港基本方針政策；距該法實施還有7年，全國人大就制定了基本法。

既然憲法和法律的制定難免有滯後，就不發生愚不愚蠢的問題。共同綱領是提前幾天制定的，基本法是超前的，也經常有這樣那樣的批評。決定於某部憲法的制定日期為憲法日，用意是引起人們對憲法的關注、提高憲法在人民群眾心目中的地位，不是討論滯後不滯後的問題。

十一屆三中全會公報符合憲法

二、審查改革開放的標準是1978年3月5日制定的憲法，不能是1982年憲法。在糾正文化大革命錯誤的1978年12月十一屆三中全會，鄧小平作《解放思想，實事求是，團結一致向前看》報告，強調要實現「四個現代化」（工業、農業、國防、科學技術現代化）的問題。全會公報指「實現四個現代化，要求大幅度地提高生產力，也就必然要求多方面地改變同生產力發展不適應的生產關係和上層建築，改變一切不適應的管理方式、活動方式和思想方式，因而是一場廣泛、深刻的革命」。全會還通過了《關於加快農業發展若干問題的決定（草案）》，明確提出要「加強勞動組織，建立嚴格生產責任制」。這裏勞動組織是靈活的，生產責任制實際上就是承包責任制。

看到「革命」兩個字，很多人的神經就緊張起來。在公報中「革命」意味着改革。十一屆三中全會公報被認為是中國改革開放的綱領文件。筆者認為，這份綱領文件當然符合1982年憲法，也符合1978年憲法。理由是：

（1）1978年憲法第2條規定「中國共產黨是全中國人民的領導核心」，因此中共中央委員會作為該等領導核心是有責任提出中國未來「四個現代化」的方向和思路，並不違憲。

（2）該憲法序言還規定「在本世紀內把我國建設成為農業、工業、國防和科學技術現代化的偉大的社會主義強國」。全會公報提出「實現四個現代化，要求大幅度地提高生產力」的說法，也是合憲。

（3）全會公報要求「改變一切不適應的管理方式」，這就意味支持小崗村改革。1978年秋，安徽部分地區遭自然災害，農民自發恢復過去有效的包產到組、包產到戶的聯產承包制。1978年11月24日該省鳳陽縣小溪河鎮小崗村18名農民簽下「生死狀」，簽署了土地承包責任書，實行包產到戶，開放家庭聯產承包責任制之先河，被視為中國農村改革開放發源地之一。他們簽下「生死狀」，是自己覺得違憲，其實他們的做法並不違憲。1978年憲法第7條第1款只規定了農村的所有制為「農村人民公社經濟是社會主義勞動群眾集體所有制經濟，現在一般實行公社、生產大隊、生產隊三級所有」。在此請注意兩點：一是該憲法沒有嚴格規定經營權；二是即使規定了所有制，也是指「一般」而言，不排除有特殊情况。該憲法雖沒有提到農村的承包制，但並沒有違憲。

只要有助完成憲法任務 任何黨的政策都合憲

三、中國憲法是任務型的，在共同綱領和4部憲法中都有反映。只是有的憲法對國家任務的表述有所不當，例如1975年憲法有「無產階級專政下的繼續革命」任務，但沒有提到國家統一大業任務。其他3部憲法，即1954年憲法、1978年憲法和1982年憲法，對有關國家任務的描述都是基本正確。任務性憲法的特點是規定國家的任務和基本制度，但沒有提供完成有關任務、解決有關問題的方法和途徑，這是要由執政黨處理的事務。只要可以對完成憲法任務有幫助，任何黨的政策，包括黨的改革開放政策，也都是合憲的，不發生違憲問題。由此觀之，中國憲法完全可以與改革開放相容。

西方資本主義國家的憲法也不是沒有任務，但較少。例如美國憲法序言說明「為了建立一個更完美的聯邦，樹立正義，保證國內安寧，籌備共同防務，並謀求我們自己和子孫後代永享自由的幸福」；德國《基本法》序言明確「致力於和平」；瑞士其中一部憲法第2條規定「聯邦的目的是對外保障祖國的獨立，對內維持安寧和秩序，保護各州的自由和權利，並促進共同繁榮」；法國其中一部憲法第1條強調共和國是「共同體」，又說明「共同體建立在組成共同體人民平等和團結的基礎之上」；日本憲法序言承諾「決心根絕因政府行為而再度釀成戰禍」，還強調「政治道德的法則，是普遍的法則」。

綜上所述，中國國家憲法有極大包容性，其包容性來自其任務型，而任務型憲法又來自任務型的執政黨，任務型憲法是可以採用目的解釋的方法解決實際問題。這使黨的政策和國家憲法的關係比西方複雜，以適應改革開放快速而複雜的變化，與時俱進。但這種模式可能是其他國家不容易學得來的。

作者是全國港澳研究會理事、深圳大學港澳基本法研究中心教授

[宋小莊]