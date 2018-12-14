葉健民：九西補選後的3個不變

23條立法毋須分組點票 九西補選影響微

這樣說，當然並不表示我不希望泛民可以取回九西一席。事實上，今次補選先因劉小麗被DQ（取消議員資格）而起，她繼而再被選舉主任無理褫奪參選資格，無法出戰補選，因此在感情上自然盼望泛民可以贏回這個議席，還大家一個公道。但在議會具體運作上，這一席又是否真的如泛民所言如此關鍵，卻值得商榷。無法取回九西一席，確實令反對派失去以分組點票去制衡建制的可能，但政府提出的動議和法案，本來就毋須用這種方式去表決。更不要忘記，建制派在補選之前已經大幅修改立法會議事規則，大大減低了反對派以拉布、流會等手法去拖延政府的空間。有人會說，失去此席會令反對派最終喪失「三分之一」的關鍵票數，影響深遠。但從回歸20年的經驗來看，這個比例只會在政改表決中發揮作用，問題是現時中央全無打算重提政改，這個所謂關鍵份額其實並無太大現實意義。北京與泛民各自對8‧31框架的立場難有突破，雙方也無法在短期內找到任何下台階去讓步。對北京來說，此時重啟政改，只會給予反對派一次政治動員機會去為自己添煩添亂。在這種情况下，中央必然會冷處理這個議題，把政制原封不動視為上策。至於23條立法，由於屬於本地立法範圍，根本就不需要立法會三分之二支持才能通過。單純以票數計算，在2003年慘痛一役之後，中央其實一直有足夠議會支持去闖關。何時重新把它提上日程，從來只是政治計算，考量此舉對特區管治的影響和建制派的承受能力。所以，失掉這一席對議會形勢的影響，並不如反對派所言如此重要，這場選戰亦更並非什麼終極一戰。

北京從嚴治港進入收割時期

今次選舉結果，亦會進一步強化北京對港的既有思維。對中央而言，自然會對今次戰果感到鼓舞。傳統智慧一直以為單議席單票的選舉辦法會對泛民有利，但結果完全出乎意外。5個議席補選，反對派只能取回兩席。在北京眼中，這股力量在特區政府以嚴刑峻法及各種打壓下顯得左支右絀，看來已是強弩之末。故此從戰略上考慮，此時正是乘勝追擊斬草除根的大好良機，從嚴治港的策略看來已進入了收割時期。中共的統一戰線，關鍵是以大吃小，高低有別。共產黨對異見的寬容，只會在自己佔有絕對優勢的情况下，才會出現。在這種判斷下，北京此刻絕無收手講和之理。在可見的將來中，強硬路線不單不會改變，反而打壓力度勢必變得更強。

民主派無暇為政治死局尋出路

但選戰之後，最需要出現、但又最沒有可能發生的改變，是反對派勇敢地去面對如何處理中國因素的關鍵問題。香港政治的根本矛盾，永遠只有一個，就是如何解開與北京的緊張關係這個死結。選舉後有一種意見，認為今次選舉失利，問題在於傳統泛民沒有刻意拉攏本土派，因而失去年輕人支持，也因此無法吸納劉小麗的票源，以致失敗告終。但泛民主流其實心知肚明，假如真的全面靠攏本土派，大有可能會令自己原有的票源流失，箇中一得一失，是否划算，難以估量。從理念上，傳統泛民恐怕亦不會對本土派所強調的要與中國全面切割對抗到底的主張完全信服，照單全收。但他們最痛苦的地方，是在當前的劣勢下，並無空間對中港關係出路提出認真的探討。因為在現時北京主張從嚴治港步步壓迫的形勢下，港人反共情緒高昂，誰人提出任何寸步不讓全面對抗以外的思考和姿態，隨時會被視為出賣香港，引發四方八面的猛烈攻擊。

所以，主流民主派目前的心態大概只求生存，見步行步，無暇兼顧亦無勇氣去尋找眼前政治死局終極出路。在這種情况下，現實政治上最理性的做法，就是沿用以中港矛盾作為政治動員的選舉策略，又或者在選後以迴避、和稀泥的辦法去回應如何處理與本土派的關係的質疑。未來的一段日子中，這大概就是主流泛民的安全區域。

但在以理性為名、投機主義為實的「溫和路線」，和激進派盲目挑釁、不理後果的「焦土政策」以外，我們確實需要尋找新的觀點和策略去解決中港矛盾。這場討論，錯綜複雜，政治成本甚高，吃力不討好之餘，更不知從何說起，但卻絕對有必要。

而作為多數選民支持的泛民政黨，實在責無旁貸。但在當前政治氛圍下，始終沒有具政治能量和公眾信任的力量願意走出這一步。然而各個政團的自保為上的主導思想，卻不知不覺間令反對派陷入惡性循環之中。無法為時代困局提供答案，也自然難以取悅作風務實的中間選民。沒有票源上的突破，泛民亦永遠局限於原有的生存空間中。這種狀態，卻又反過來強化原來的不安全感，令自己更加不敢探究如何處理中港矛盾的敏感議題。這個循環周而復始，不斷重演，令民主力量多年來原地踏步，甚至開始萎縮。

曾經以為，選舉投票就是在如何處理社會發展時代需要的重大議題的不同選項中做個取捨。但在這裏，這個四年一度的儀式，其實一直迴避我們最關心的問題，也沒有提供答案。

作者是香港城市大學公共政策學系教授

[葉健民]