陳帆川﹕有否察覺fb愈來愈多仇恨言論？

有留意各大facebook群組的人不難發現，網民的遣詞用字確實愈來愈惡毒，雞毛蒜皮如阿叔搭巴士晾腳等事，也要對之極盡羞辱地公審，並動輒將當事人定型為「廢老」、「廢青」、「大陸人」等，哪管證據可能僅出自一張來歷不明的圖片。

大概人類基因潛藏仇恨的快意，又礙於現實生活中不敢造次，一旦登上社交網絡，即原形畢露，口出惡言往往火速吸引大批「志同道合」者互相撐場，你一言我一語地將歪理說成真理，或者將個別群體抹黑成十惡不赦。

facebook近年飽受各方抨擊，指它對大量惡劣內容視而不見，直至今年4月始首次公開內部準則，包括解釋如何定義仇恨言論、暴力和裸露等。過去即使該平台上出現不當內容，外界僅有權匯報而無權過問帖文去留，箇中的處理準則亦是謎一般地神秘。

利潤最大化手法 是建立高流量鬥獸場

facebook聘請約7500人以審查平台上所有疑似不當內容，面對的卻是全球約20億用家的無間斷留言。要完成這項不可能的任務，它大力發展以人工智能辨識和篩選，惟技術至今僅善於打擊色情、垃圾廣告和假帳戶等問題，要理解複雜的語意去辨識仇恨內容，難度仍然太高。

而站在商業角度考慮，社交平台想要利潤最大化，手法其實不是建立一個和諧又共融的線上理想國，而是一個高流量的鬥獸場，讓所有內容創作者劇烈競爭。至於什麼能帶來高流量呢？假新聞、傳了又傳的「內容農場短片」、釣魚式標題，以及能帶來強烈情緒宣泄的內容。

至於最強烈的情緒宣泄，就是仇恨。是故在梁振英執政時期，社交網絡上「仇黃絲」與「仇梁」的專頁爆發式增長，靠的不是大家對我城的愛，而是對他人的恨。

有理由相信，撇除無可避免的社會壓力，facebook其實無很大原因去打擊定義模糊的不當內容，畢竟網站流量乃至用家是否能暢所欲言，才是他們利益所在。而facebook的「講一套做一套」，也是跟它的用家如出一轍——無論你罵facebook多少遍，每天還是機不離手。

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]