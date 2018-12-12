陳志豪：中美衝突的核心不止於貿易

自今年3月以來，各地媒體提到中美衝突時，往往只會聚焦於和局限於貿易戰，但中美之間的衝突僅僅屬於貿易摩擦範疇嗎？如果擺在中國面前的難題只是貿易議題，國家大可以作出減少貿易順差的承諾，增購美國貨，並加強對美國知識產權的合理保障。事實上，中國亦早已作出相關的承諾和協定了，但為何美國仍不收手，依然在不同範疇作出針對中國的不友善舉措，甚至「指令」加拿大拘捕孟晚舟呢？

綜合國力鬥爭 未能完全判斷美敵意多深

說到底，中美衝突的本質絕不止於貿易範疇，而是綜合國力之間的鬥爭，而「貿易戰」只是中美鬥爭的其中一環和手段而已；至於美國的戰略意圖，亦絕不止於爭取貿易利益，而是要壓制中國的發展和國力提升。而我們尚未能完全判斷的是，究竟美國對中國的敵意有多深、有多狠，只是要令中國成為「永遠的阿二」，抑或倒退至更加低的位置。

不諱言，中國的發展是必然會危害美國的「No.1」地位和以美國為首的西方世界舊秩序的。以「一帶一路」倡議為例，其發展方向便是以中國為起點，向西延伸至東南亞、中東、非洲、東歐和西歐，在方向上路徑上，便徹底顛覆了以「西歐-美國-日本」為重心路線的20世紀舊秩序，美國可以坐視不理、成人之美嗎？顯然不現實，故「一帶一路」注定是不會一帆風順的。但如果我們對國家有信心，相信現時佔世界人口最多的發展中國家群希冀擺脫舊世界的擺佈，有自立自強的意志的話，我們又怕什麼？「一帶一路」終須會成功的。

再說華為，這是一間擁有自主創新能力和掌握新時代通訊核心技術的優秀科技公司，可謂是中國邁向應用科技創新大國的標誌。故此，打擊華為，可謂是對中國創新科技產業的一個沉重打擊，也是對中國的一個警號，「美國可以讓中國成為低端下游的工業大國，但就是不能成為科技創新領前的工業強國和科技強國」；故此華為、中興接二連三「出事」，美國對中國有限制高科技出口的措施，中國「千人計劃」中的科學家據聞長期受美國情報機關監察，也是美國要壓抑中國成為「科技強國」的手段。問題在於，打壓中國的科技創新，符合人類文明進步的利益嗎？美國政府在境內境外的秘密信息監察行為早已曝光了，甚至連外國元首的通訊也在竊聽名單之列，美國政府卻不斷批評華為手機有間諜風險，在道德上站得住腳嗎？無論如何，美國阻撓中國成為創新強國和科技強國，背後是以人類文明的進步為代價的，所有人都要認識清楚。

由於美國是要把中國「打下來」，在中短期之內，相關的壓制措施是不會停下來的。在形勢比人強的情况下，國家現時或許只能默默耕耘，積蓄力量，避免擴大戰線和衝突，盡快拉近中美之間的差距，終有一日，中國可為世界帶來和平共繁榮的新秩序。

作者是香港青年時事評論員協會副主席、香港政協青年聯會常務副主席

[陳志豪]