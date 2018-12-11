何喜華：「下中產」階層——社會房屋的另一對象

為此，政府今年透過關愛基金，鼓勵民間團體聯同私人發展商善用待發展土地興建臨時房屋，非政府機構亦伙拍市建局或個人舊廈業主，善用空置單位，以低於市場租金供輪候公屋人士入住。雖然單位數目不多，規模有限，所謂「做得一間得一間」，某程度上為有限的基層家庭解決住屋需要。今年施政報告，行政長官恢復活化工廈計劃，嘗試鼓勵工廈業主如利用已經或即將改裝的工廈作非工業用途，包括將整幢或部分樓層用作過渡房屋，並彈性處理規劃及樓宇設計等規定，並免收作過渡房屋用途的地契豁免書費用。以上措施對推行增加臨時住屋帶來正面效益，方向值得肯定，成效尚待觀察。惟事實上，現行需要過渡房屋的市民，除了輪候公屋的基層市民，當中收入處於「下中產」階層的家庭同樣值得關注。

按照現行房屋政策，收入符合申請公屋資格的市民，主要透過入住出租公屋解決住屋需要。若入息和資產超過申請公屋規定，市民只能租住私樓、購買私樓，或透過「白表」及俗稱「白居二」（白表居屋第二市場計劃）購買資助自置居所單位。當局的房屋理念是希望建立置業階梯，長遠協助有能力置業的市民自置居所；行政長官今年中更將居屋售價與市價脫鈎，新售價約為市價五二折，減輕市民負擔。因此，資助自置居所似乎已成為唯一安家途徑，惟單位數目嚴重供不應求，超額認購約58倍，要成功獲編配居屋，似乎較中彩票還要難。

推算「下中產階層」9.7萬戶租住私樓

事實上，過去多年私樓市場價格早已與一般市民負擔能力脫節，收入稍高於申請公屋資格，卻介乎住戶入息中位數或中位數一成以上住戶（可稱為「下中產階層」）根本難以購買私樓安家。未能中籤者，只能居於現有租住的私樓，甚或與家人同住出租公屋或資助自置居所。統計資料顯示，全港下中產階層住戶約有逾48萬戶；另外全港私樓租戶逾51.2萬，佔全港所有住戶兩成（20.2%），保守推算，租住私樓的下中產階層多達9.7萬戶，涉及近27萬人（當中還未包括正與家人租住公屋或資助單位，希望置業的分支家庭人口）。他們只能租住私樓，每月繳付昂貴租金，因此市場上甚至出現所謂豪華版劏房，月租動輒逾七八千元，甚或萬多元，間接增加私樓租務市場需求，帶動整體租金上升。下中產階層既不受惠公屋政策，申請居屋又只能「望天打卦」。

有見及此，政府應為下中產階層另覓解決住屋困難的出路。當局應加大社會房屋力度、擴大發展社會房屋的規模，為下中產階層提供較廉價的社會房屋，向住戶收取低於市場的租金，例如將租金水平訂於住戶入息中位數兩成至不多於三成。此舉既有助家庭減輕住屋開支和累積財富，亦有助紓緩私樓租務市場租金上調的壓力。由於下中產階層家庭對租住私樓需求減少，相關單位在市場供應隨之增加，更能間接協助改善低下階層住戶租住物業的情况。

作者是香港社區組織協會主任

[何喜華]