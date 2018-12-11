歐陽五：孟晚舟事件與中美關係調適期

其實，中興事件、孟晚舟事件可以說僅僅是中美關係調適期種種可能發生的痛感事件的開始。孟晚舟事件中，美加採取了超常手段，為事件增添了高度複雜性，同時也具有易激惹民眾情緒的惡劣因素，可能形成輿論漩渦。此次事件將會多大程度影響中美兩國經貿磋商，尚待觀察。不過，筆者認為，愈是在紛繁複雜甚至烈度驚人的事件面前，中美領導人愈需時刻保持清醒和定力，不被裹挾，看清中美關係調適期的大勢。

目前「鬥爭」是相對激烈狀態 非最終結果

隨着世界格局大調整的腳步加速，居全球頭兩位的大經濟體美國和中國已經進入全球關係調整的C位（中間位置）。須知，中美關係的調適從深度、廣度到烈度上，都非上世紀70、80年代美日間和近10年來中日之間關係調整磨合所能相比。其過程和結果對世界的影響也將更顯著和深遠。因此，應對中美關係艱難而關鍵的調適期有清醒的認知：

首先，當前中美兩國都面臨着歷史性的關鍵課題，中國是在從發展中國家到發達國家向上游動、跨越中等收入陷阱的關鍵時期，美國則是經歷金融危機後貧富分化和高福利陷阱等社會矛盾凸現期和恢復上升期。因此，可以看到兩國之間的發展差距巨大，與當年同樣是發達國家的日本之間確實存在同級競爭有着根本不同。關鍵在於增信釋疑，心理磨合。

其次，以現今經濟全球化的發展程度看，中美之間的經濟聯結深入密切已遠超想像，任何經濟切割動作都不是對贅餘的體外手術，而將是涉及全身神經的內部式破壞。這也是中美貿易戰兩敗俱傷、最終打不下去的共識所在。

再者，中國與日本在過去10年，特別是近7年來的冰凍對抗實際上是中國與日本——世界第二、第三大經濟體間的關係調整過程，兩國關係虛耗空轉長達7年，直到今年才開始回歸正常軌道。這是給中美關係調整最新的一個啟示——協調、合作終是爭鬥、磨合的歸處。目前的「鬥爭」是關係調適的相對激烈狀態，而不是最終結果。

因此，能否控制調適過程的烈度，將成為兩國把「鬥爭」階段的損失減到最低和縮短磨合時間的關鍵。

煞浮誇風增國內守法意識 壞事變好事

對於中國而言，高層對此認識得很透徹：現在中國經歷的是成長前夜的壓力期和疼痛期，用虛心的態度看待眼前的困難，真誠傾聽外部意見，完善自我，取信世界，才能打開廣闊新天地。

在今年以來美國不斷施壓的應對上，中國政府表現可圈可點，基本做到有理有利有節。不過限於整體發展水平、治理能力和社會成熟度，在具體過程中仍然存在知行配合不到位、上下認知不統一的窘况。如果高層能夠借助新事件，順勢再煞浮誇風，增強國內守法合規意識，將可內收治理之功，外收取信之效，在把壞事變好事的道路上再邁一步。

作者是時事評論員

[歐陽五]