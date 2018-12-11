劉進圖：不作馬前卒 持守緩衝地

美國國會的美中經濟及安全審查委員會上月發表報告，用了一整章談美中之間的科技角力，指中國若在5G流動通訊及物聯網領域取得科技領先，將會威脅美國的經濟及國防利益。報告點名指華為、中興、中移動等中國企業在國際通訊市場的影響力與日俱增，這些企業的代表還成為了多個國際通訊標準設定組織的主席或副主席，美國必須採取反制行動。美、英、澳等國家已經用國家安全為理由，限制或禁止使用華為的通訊設備，如今美國要求加拿大拘捕及引渡華為的第二號人物兼接班人孟晚舟，指她操控香港公司違法向伊朗出售美國電腦設備，自然被外界視為全面封殺華為的部署。

中國的反應頗不尋常，孟晚舟被捕的消息傳出後，中國官方起初的反應相當克制，外界的解讀是，由於孟晚舟被捕之日，正值習近平與特朗普在阿根廷舉行峰會之時，北京不想影響習特會氣氛，避免破壞在90天內談判解決中美經貿分歧的艱巨任務，所以忍辱負重。但其後外交部和官媒的姿態轉趨強硬，對加拿大和美國發出了強烈抗議，要求立即釋放孟晚舟及取消通緝令，中美之間就華為問題的博弈，進入「埋身肉搏」的階段。

中美「埋身肉搏」 政治表忠愚不可及

面對中國和美國這兩個正在摔跤的巨人，香港這小個子該怎麼辦？工聯會的選擇是當國家的馬前卒，跑去美國領事館門外抗議，向戴上特朗普面具的演員作狀拳打腳踢一番，這個做法極其不智，對中國沒有丁點實際幫助，只會吸引美國政界把矛頭移向香港，加大力度追究孟晚舟使用的香港公司Skycom，如何瞞騙美國企業其與華為的關係；孟晚舟如何取得多本特區護照，掩飾到訪敏感國家的足迹。工聯會的政治表忠行動愚不可及，建制派若群起仿效，就等於邀請美國加快制裁香港。

憑實力公平競賽 是香港最可貴之處

新民黨主席葉劉淑儀說，會轉用華為手機以表支持。建制派人士考慮使用華為手機，當然沒有問題，但不能放棄使用美國的蘋果手機！展望未來，隨着中美科技冷戰加劇，華為手機可能絕迹西方市場，蘋果手機在內地也隨時被封殺，唯有香港這個中美角力的緩衝之地，可以同時容納蘋果與華為，讓它們憑實力在5G流動通訊市場上公平競賽，這才是香港最可貴、最有價值之處。

不當馬前卒，持守緩衝地，香港才有希望在中美冷戰的夾縫中安然前行。

作者是資深傳媒人

[劉進圖]