陳章明：《世界人權宣言》70周年——為人權站起來 締造更平等社會

《世界人權宣言》（《宣言》）是聯合國於1948年12月10日在法國巴黎通過。時值第二次世界大戰剛結束，各地居民仍活在戰爭的遺禍及陰霾中。《宣言》表述了人類應享有的基本權利以及維護有關權利的決心。《宣言》的第1條訂明：「人人生而自由，在尊嚴和權利上一律平等」，清楚界定自由與平等乃人類的基本權利及普世價值。

然而，《宣言》並非強制的國際公約，對於各國如何實踐當中的原則，《宣言》並沒有所規範。直至1966年12月聯合國通過兩份公約：《公民權利和政治權利國際公約》和《經濟、社會及文化權利國際公約》，列出基本人權和自由的原則，並規定所有締約國有責任採取各種適當措施，貫徹這些權利。

英國政府於1976年簽訂以上兩項公約，有關公約並適用於香港。那時候正值香港經濟起飛的年代，市民所聚焦的是如何促進經濟繁榮發展，穩住香港作為「亞洲四小龍」的地位。對於平等權利的實行和保障，市民的關注和認識並不多。

到了1980年代，中英就香港前途展開談判，市民開始關注到自由、平等及其他公民權利在回歸後會否繼續得到保障。在討論《基本法》草案時，社會開始出現制訂人權法案的建議，以便把兩項國際公約內訂明的有關權利納入本地法律。

1990年4月4日，全國人民代表大會三次會議通過並正式頒布《香港基本法》。《基本法》第39條訂明：「《公民權利和政治權利國際公約》、《經濟、社會及文化權利的國際公約》和國際勞工公約適用於香港的有關規定繼續有效，通過香港特別行政區的法律予以實施。」到了1991年6月，當時的香港立法局通過《香港人權法案條例》（簡稱人權法），將兩條國際公約本地化，適用於本土。

雖然《基本法》和《人權法》確立了香港市民的自由和平等權利受到保障，但政府在落實平等權利上卻步伐緩慢，遲遲未有推出反歧視法例。1994年時任立法局議員胡紅玉女士以私人草案形式提出反歧視草案，促使政府於1994年10月發布《性別歧視條例草案》，法例於1995年通過，政府並根據法例於1996年成立平等機會委員會（平機會），執行有關法例。

市民對平權追求隨社會發展而提高

胡紅玉女士其後成為平機會的第二任主席，而政府亦於往後陸續推出有關殘疾、家庭崗位及種族的反歧視法例。過去20多年，市民對平等機會概念的認識逐漸加深，對平機會工作的期望和要求亦不斷提高。市民洞悉到反歧視法例的漏洞，還有平機會工作的限制。舉例說，現時《種族歧視條例》並未涵蓋政府職能，禁止政府在執行職務及行使職權時作出種族歧視；亦沒有條文保障國籍、公民身分和居民身分免受歧視。隨着社會轉變，市民對於不同性傾向與性別認同的接納程度日益增加，不同團體及人士均提出，有必要立法禁止基於性傾向、性別認同和雙性人身分的歧視；另外，人口老化亦帶來年齡歧視的問題和立法的需要。

市民對平等權利的關注和訴求，其實反映了社會的發展趨勢和正面對的問題。事實上，市民對平權的追求與社會發展可謂緊緊相扣。從《世界人權宣言》於1948年獲頒布到現今這70年間，香港經歷了重大的政治、經濟及社會轉變。今天，市民追求的不再只是繁盛的經濟和優越的物質生活，他們對自由、多元、平等與共融等社會價值亦高度重視，這是一個發展成熟社會的必然進程。

香港平權發展近年停滯不前

然而，對於擴大及加強平等權利的保障，近年香港似乎停滯不前。平機會於2016年初向政府提交了《歧視條例檢討意見書》，當中列載73項反歧視法例改革建議。但在剛推出的《2018年歧視法例（雜項修訂）條例草案》中，只包含了8項改革建議。對於其他迫切的改革，包括引入為殘疾人士提供便利的責任，還有將政府職能涵蓋於《種族歧視條例》中，卻沒有立法的時間表。

平機會正檢討和改革

作為推動平等、消除歧視的法定機構，平機會亦面對不少限制和挑戰。近年有個別機構及人士批評平機會為「無牙老虎」，沒有檢控權力。縱使投訴成立，若答辯人拒絕和解條件或沒有依照和解條款賠償，平機會亦無權懲處答辯人。亦有機構指，平機會在推動「反性傾向歧視」立法上並無進展，令人失望，雖然批評者亦明白，平機會並沒有立法的權力。

對於外界的意見及批評，平機會一直虛心聆聽，並積極檢討工作成效，改進管治與運作程序。去年平機會因應立法會、持份機構及服務使用者的意見，展開了投訴程序與管治的檢討，現已大致完成。平機會現正整理檢討報告，目標是於今年年底完成，呈交管治委員會審議，繼而落實推行有關改革建議。平機會並會向不同持份者解釋檢討結果及影響。無論檢討結果如何，可以肯定的是，平機會決心捍衛市民平等的權利，協助受到歧視的弱勢討回公道。

實現平權需不同界別協作推動

然而，在推動平等的進程上，不能單單仗賴平機會，亦不能依靠政府由上而下，而是需要社會上不同界別與人士，一起協作推動改變。當中包括倡議不同政策的政黨、鞭策政府立法工作的立法會議員、為市民提供服務及教育的志願組織，還有肩負「第四權」責任監察政府的傳媒。

今年9月平機會與國家人權機構亞太論壇在香港合辦了「平等共融亞太區會議2018：回顧與前瞻」，邀請了超過270名本地及來自亞太區的嘉賓出席會議，他們當中有國家人權機構的領導人員，駐本港領事館、商會、學術界、政府部門、公營機構和非政府機構的代表，還有香港立法會議員，一起探討亞太區的平權發展進程，以及面對的問題和挑戰。平機會其後更將會議的錄影片段上載到網站，讓公眾收看。是次會議正正彰顯不同界別一起合作推動平等的重要。

在個人的層面，我們每個人都有責任捍衛平等的權利和價值觀，包括認識自己的權利，當看到歧視事件時要勇於發聲，挺身而出阻止。今年聯合國慶祝《世界人權宣言》70周年，便採用了「為人權站起來」（#Standup4humanrights）的標語。我鼓勵大家站起來，在各自的崗位上發揮影響力，一起締造更平等的社會。

（編者按：文章標題為編輯所擬；來稿原題為「《世界人權宣言》70周年」）

作者是平等機會委員會主席

[陳章明]