林子淦、黃凱瑞：大灣區融合的阻礙 交通優惠政策的缺失

然而，各方面調查都顯示，高鐵香港段與港珠澳大橋對於港人的吸引力，遠遠不及相對應內地遊客的熱捧程度。據早前統計數字，高鐵香港段已累計接載旅客逾198萬人次，其中香港乘客佔總乘客量僅約30%，內地及外國乘客卻佔總乘客量約70%。而港珠澳大橋的使用情况更不用說，比方說大量本以港珠澳大橋為賣點的旅行團沒有吸引足夠的香港旅客，香港口岸彷彿只成供內地旅客旅遊的「新5A級景區」，並沒有起到服務港人工作生活的作用。

有見及此，筆者將在本文簡單分析這兩個設施現存的一些政策措施問題，並提出相關解決建議方案。

高鐵及港珠澳橋票價吸引力不足問題

綜合來說，票價問題是難以吸引長居香港的年輕人到內地發展的主要因素。深港高鐵二等座票價在約77港元（至福田站）至約85港元（至深圳北站）之間，至於港珠澳大橋口岸穿梭巴士港珠線的日間正價票價為65港元，夜間正價票價為70港元。簡單計算一下，一個人假若一個月於珠海或深圳來回香港20次的話，交通花費大概在2600至3400港元之間。對於一個剛就業的年輕人來說，這將是一筆不小的開銷。長遠下去，在內地工作的吸引力對他們而言將會有所下降，這不利於區域融合的大趨勢。

能借鑑其他區域經濟體嗎？

在京津區域經濟體協同發展的歷程中，交通線路的優惠措施起了相當大作用。2010年京津城際日均客流2萬人左右，以旅遊客流為主；到2017年，京津城際全年發送旅客量已達1643.1萬，日均4.5萬人乘車，客流高峰時京津城際日均可運送逾8萬人次。如今京津旅遊、探親、商務、上班時間高度疊加，尤其突顯在每日早晚上班高峰時段。其中去年5月兩地推出的「京津城際同城優惠卡」所提供最高八五折月票折扣優惠，可以說是功不可沒。作為促進京津一體化，讓京津城際旅客分享改革紅利的具體舉措，「優惠卡」的票價優惠部分由鐵路運輸企業與天津政府共同分擔。而對於乘客來說，每次刷卡乘車則更方便快捷。

香港仿效的意義

為強化香港與內地的聯繫和促進「灣區人」的區域身分認同感，加大粵港澳三地基礎設施和現代綜合交通運輸體系的便民性和優惠，實在不可少。港府不妨展開討論研究內地城市對有關區域融合的政策經驗，把高鐵納入港府的公共交通費用補貼計劃，這對鼓勵建構「一小時生活圈」能有正面影響。北京-天津和香港-深圳的高鐵距離大致相同，如可實行月票計劃，即可節約票價，實在讓新建設更具吸引力。舉個例子，西九龍-深圳北現時單程票價為約85港元，假若推出八折月票，使用者每月可節省約數百港元。這說明為讓兩地加速融合，實行高鐵香港段的特有月票制是具一定吸引力的。

國家發改委日前就粵港澳大灣區如何進行下一步建設時，表示制訂更為完善的港澳居民在內地發展的政策措施的重要，以鼓勵更多港澳同胞特別是青年在內地學習、就業、創業、生活。粵港澳大灣區的建設時不我待，只爭朝夕，唯有通過增進兩區九市居民間的流動和交往，香港加強與內地融合和維持香港年輕人有更好上流發展出路的願景才能最終實現。因此港府實在需適時推出激勵性的政策措施，對相關交通設施的使用者提供鼓勵資助，這是毋庸置疑的。

作者林子淦、黃凱瑞是北京港澳學人研究中心研究員

[林子淦、黃凱瑞]