黎恩灝：一本書、一場講座、一個反省

一本新書，是兩位憲法與政治學者Tom Ginsburg和Aziz Z. Huq出版的《如何拯救憲政民主》（How to save a constitutional democracy）。兩位開首以特朗普當選美國總統帶來的人權、民主倒退作引子，追問今時今日，憲政民主是否受到威脅？憲法能否緩和威脅，抑或增加反民主人士的氣焰？

反擊「民主風化」 要與民眾結盟

他們首先定義自由憲政民主必須包括（1）自由和公平選舉，保障政治平等；（2）有言論、集會和結社自由權，確保選舉制度做到真正有競爭；和（3）有恪守法治的行政官僚執行選舉，以免當權者壟斷選舉法例和過程。他們觀察到，今日全球憲政民主的危機，不在於民主政府突然倒台或軍事政變，更多在「民主風化」（democratic erosion），即以上3個維繫自由憲政民主的根本結構逐步被蠶食，令民主制度演變成半民主半獨裁的混合政體，例如當政者攻擊、侵害言論和結社自由、阻止某類人士參選，甚至民眾對選舉政治冷感，都是製造民主風化的動力。

兩位作者指出，要拯救自由憲政民主，固然要從修憲、制憲着手，引入更多有效保障選舉公正和公民權利的法例和制度，例如引入憲法修正案、獨立的選舉委員會、設立憲法法院、甚至以議會或半總統制取代一人獨大的總統制。不過，他們強調，缺乏追求民主、參與公共事務的公民，改革制度也是枉然。國內的政黨、對公共和政治事務有承擔的民眾和捍衛民主制度根本的法院，才能抵抗民主風化的浪潮。反擊民主風化，無可避免要下「硬工夫」，即組織、接觸民眾和與民眾結盟，以及積極參與選舉動員。畢竟，如無對民主有承擔的民眾和精英，民主制度必難長久。

弱勢群體的社會抵抗

至於一場講座，是中文大學「性別、性與公義：在不確定時代的抵抗」學術會議的開場演講。講者Janet Jakobsen來自美國哥倫比亞大學，研究跨國女性主義，今次演講主要分享特朗普當選美國總統後，美國社會運動和學界的回應。她借用經濟學「生產性不連貫」（productive incoherence）的概念，分析特朗普當選前後的公開論述和倡議政策前後不一，缺乏連貫性：一方面意圖終結美國新自由主義濫觴的方針，另一方面又極力排斥移民等飽受新自由主義之苦的邊緣群體；他又不斷點火頭，挑戰美國傳統價值之餘，亦製造國內的分化。Jakobsen認為，特朗普製造亂局和維持論述的割裂，反而鞏固了他的權力。我的理解是，傳統上獨裁者往往以一套完整、連貫的意識形態來維持統治權威。但特朗普「打亂章」的風格，雖成眾矢之的，但又無法藉「反侵」而團結不同階層和利益群體，卻鞏固了支持右翼民粹的民眾，為特朗普撐腰。

然而，處於弱勢的小眾群體在這種毫無連貫邏輯的權力結構下，仍能在瑣碎、不顯著以至充斥不平等的日常生活，進行社會抵抗和帶來改變。例如社運人士、小眾和邊緣群體提倡「無人是可以被拋棄」作為爭取社會公義的運動論述，在底層頂住新自由主義以至「侵侵」路線對社會的衝擊。「無人是可以被拋棄」不一定要發展成一套完整的道德論述，因為愈整全的道德論述，最終也會因其封閉性排斥某些社群。在多元開放與統一封閉的張力下建構運動論述，是社會運動者所要面對的挑戰。

促進民主人權 有制度亦有民間戰場

Ginsburg和Huq的書，和Jakobsen的演講，表面上風馬牛不相及，卻能相互連貫。該書和演講的背景，都關乎特朗普當選美國總統，顛覆美國政治和民主制度。他們的關懷，皆是美國人如何回應這新時局。Ginsburg和Huq的進路是憲政改革和民眾積極參與包括選舉動員的政治行動，阻止民主和人權狀况進一步倒退；Jakobsen的回應，是社會運動要繼續團結邊緣弱勢，在日常生活中力抗政治和經濟的壓迫。而且，三人均強調，他們的倡議，並非僅僅針對特朗普主政。Jakobsen在問答環節強調，與其花精力思索如何走出「侵侵」的陰霾，不如重新檢視在美國長年自由討論政治的局限。Ginsburg和Huq亦指提出憲政改革，是為免美國下一代「享受」道德破產的民主制度。

民主的核心價值是政治平等和保障人權，民主制度受到當權者衝擊，損害公民的政治權利，亦必影響其社會平等，對弱勢社群的傷害尤甚。要拯救民主，一方面毋忘爭取完善制度，免陷倒退；另一方面要更主動令邊緣群體得到公平和平等的待遇，在生活日常活出平權。今日是聯合國通過《世界人權宣言》70周年，讓我們都緊記前人種樹，今人播種，為的是後人收成。促進民主和人權的工作，豈能不放遠目光，緊記有制度的戰場，亦有民間的戰場？

延伸閱讀：Ginsburg, Tom and Aziz Z. Huq（2018） How to save a constitutional democracy. Chicago and London: The University of Chicago Press.

作者是倫敦大學亞非學院博士候選人、香港大學比較法與公法研究中心訪問學者

[黎恩灝]