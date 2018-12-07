曾志豪：沒有沉默的自由

不過最近朱凱廸選村代表被DQ（取消資格）的案件，反映特區政府的思維，離真正言論自由，差天共地。

朱凱廸被選舉主任判定為「隱晦支持港獨」，觸到紅線，取消資格。

要不反對 要不便當你支持

但什麼是「隱晦支持港獨」？以朱凱廸的例子，就是他曾經發表共同宣言，認為自決應該是香港人的內部權利。然後這個就成為了DQ的罪證。但問題是，支持別人有自決的權利，是否等於本人鼓吹推動呢？

譬如同志婚姻，不少香港人都曾經把自己的網絡頭像轉成彩虹，以示支持，但他們不一定是同性戀，也不會積極參與同志運動。他們只是認為社會應該接納同性戀。

但如果用今天DQ參選人的政治紅線看來，這些轉彩虹icon的行為，已經構成「隱晦支持同性戀」。如果在同性戀仍未「非刑事化」的年代，可能轉彩虹icon已經犯了法。

要不反對，要不便當你支持，就像當日小布殊的「非友即敵」。

台北市長柯文哲之前坐公車上班，連續被支持「台灣正名」的民眾騷擾，要求他表態是否支持「台灣正名」運動。柯文哲當時拒絕回應，並且表示：難道我就沒有沉默不表態的自由嗎？

今天香港人就沒有不表態的自由。就像大陸明星在微博，不能對台獨沉默，而只能表態「中國一點不能少」。

這應該是對港獨的進一步打壓：支持者DQ，同情者也要DQ；不當港獨是敵人，你便是政權的敵人。下一步會否要求香港人表態對「台獨」、「藏獨」的立場呢？如果香港人如常參觀民進黨造勢大會、購買台獨政黨的紀念品，會否也成為勾結外部勢力的證據？也變成「隱晦支持台獨」呢？最後一步是，你不喊「我愛共產黨」，便代表反黨嗎？

作者是傳媒工作者

[曾志豪]