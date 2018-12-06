陳帆川：港台收視低迷 「藍絲」猛攻反而幫它一把？

審計報告指港台電視上半年平均收視率僅0.1點，網站瀏覽量3年間下跌45%。即使港台及工會反駁審計署的計法，亦無法否認港台節目乏人問津的事實。好多人對此憤憤不平，力撐港台節目出色；港台人也納悶，為何審計署有眼無珠不分作品好壞？

無可否認，港台節目和新聞報道每年斬獲不少獎項，亦是自家舉辦的《電視節目欣賞指數調查》十大節目的常客。說起港台製作，知識分子無不豎起大拇指，那麼問題出在哪裏？

問題在於香港其實沒那麼多知識分子。大批網民對港台有讚無彈，心態上就跟強調自己熱愛閱讀一樣，是提升自我形象與格調的一種表現。大家可以做個實驗，當你問他們愛看港台什麼節目，那節目最新一集又講了什麼，看多少人能答上嘴？

筆者過往是《鏗鏘集》擁躉，但每逢想跟一些自稱港台「Fans」的人聊聊觀後感都會碰釘，甚至遇過有人分不清《鏗鏘集》和《新聞透視》與《星期X檔案》的分別，以為沉悶又正經的時事節目就是港台出品……

許多人嘴巴叫好，眼睛卻不一定看過，這亦解釋了為何港台節目即使叫好，也不叫座。

「毋須面向大眾市場」說法欠說服力

有港台中人表示，即使收視低迷又如何？港台秉承公共廣播理念，要照顧小眾和弱勢群體的需要，不能一味擁抱市場，否則便是跟私人傳媒競爭了。所以有人認為審計署今次純粹以數字去刁難港台，是搞不清楚港台定位云云。

然而，港台毋須面向大眾市場的說法，着實有欠說服力。若然港台不是面向大眾，為何要搞十大中文金曲？為何要請明星演員去擔綱劇集？為何要在車站和車廂為自家藝人與節目大賣廣告呢？上述支出皆涉及公帑，如果港台毋須面向大眾，是否可大刀闊斧削減諸種不必要的項目？如果說港台還是要顧及大眾需求，節目收視低迷是否等於浪費公帑？

傳媒行業低薪，唯獨港台薪酬水平一枝獨秀，每年吸引大批經驗豐富的傳媒人爭相投考，所以說港台內部高手雲集也不為過。有理由相信，港台可以做得更好。

可惜現時每逢有關港台的討論總變得政治化，「藍絲」和建制陣營的猛攻，每每成為「陰乾」港台的明證，反而賦予港台龐大的輿論力量去維持現狀。從某層面去看，這樣算不算是幫倒忙呢？

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]