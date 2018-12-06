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2018年12月6日星期四
張志剛
筆陣
筆陣：「南向通道經濟走廊」是必爭之地 ／文：張志剛
聞風筆動：油尖旺區選補選 自決派或測「紅線」 ／文：李先知
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蘇鑰機：香港新聞博覽館的緣起和籌備
陳帆川：港台收視低迷 「藍絲」猛攻反而幫它一把？
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筆陣：「南向通道經濟走廊」是必爭之地 ／文：張志剛
【明報文章】今年年初到廣西參觀考察，獲時任自治區委書記彭清華熱情接待。彭書記向訪問團詳細介紹廣西近年的快速發展，並且提出「南向通道」的建設計劃。
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筆陣：「南向通道經濟走廊」是必爭之地 ／文：張志剛
聞風筆動：油尖旺區選補選 自決派或測「紅線」 ／文：李先知
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