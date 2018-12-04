梁美儀：DQ朱凱廸 「紅線」之無限伸延

當初政府提出DQ（取消資格）6名泛民立法會議員，是基於人大就《基本法》第104條的解釋。第104條本來只是規範「行政長官、主要官員、行政會議成員、立法會議員、各級法院法官和其他司法人員」，訂明他們在就職時，必須宣誓擁護基本法和效忠香港特區。至於另兩項受本地法例規管的選舉，即朱凱廸今次參加的村代表選舉及區議會選舉，則未有列明。

按常理以至觀乎人大常委在2016年就第104條的釋法內容，本來並無涵蓋在內的村代表及區議會參選人，理應毋須接受「效忠審查」。如今選舉主任的決定，等於在基本法白紙黑字列明的條文之外，再一次粗暴強加額外內容。

2016年人大常委就第104條的釋法，要求按《宣誓及聲明條例》在就職時宣誓的公職人員，在宣誓時必須「真誠、莊重」，並且「必須準確、完整、莊重地」宣讀誓辭。這些內容根本不屬本地法例內容，釋法卻變相強行增加條例的內容。

選舉主任經過多天才公布「DQ」決定，難免令人懷疑政府是在等候北京「發落」。

不過，村代表選舉絕對不是北京關注的地方，一來民主派難在傳統鄉事勢力範圍有什麼大作為，勝算本來就不高，根本不足為患。反之，堵截本土派、自決派在區議會佔據任何位置，令他們既無法進入建制之內，不能擁有任何公職人員的權力，也沒法子取得一分一毫的公帑資源支持其政治活動，他們的政治影響力自然會逐步萎縮。這種在政治上趕盡殺絕，其狠其狼，回歸後首見。

斷絕晉身區議會之路後，「消毒」工作大體已處理得七七八八。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]