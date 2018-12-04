劉進圖：紅線肆意狂飈 法院須挽狂瀾

選舉主任懷疑朱凱廸不真誠擁護《基本法》，主要建基於他過去兩年多簽署過的政治聲明和發表過的文章，曾提及「主權在民」、「港人自決前途」、「港人應決定自己的命運」、「突破基本法框架」等字眼。朱凱廸在回覆中表明，所謂前途自決，其具體訴求是爭取修改基本法第158及159條（關乎解釋權和修改權的條文），實現基本法和政制的民主化改革。單憑這些修憲主張，不足以達至朱凱廸不擁護基本法的結論，否則歷來所有提倡修憲的人都會變成違憲。選舉主任遂要求朱明確表態，不支持港獨作為前途自決的選項，並反對任何村代表參選人以任何形式提倡港獨。朱凱廸再回覆，指選舉主任誤解了他說前途自決的意思，並指其他人的言論自由受基本法保障，選舉主任不應要求他去反對他人主張。選舉主任認為朱不表態反對，就是隱晦地支持以「獨立」作為自決選項，與提倡港獨無異。

朱凱廸被DQ 帶出兩問題

朱凱廸DQ事件帶出了兩個問題，其一是村代表只是基層諮詢組織成員，不是基本法規定須依法宣誓的重要公職，特區政府仍要把宣誓擁護基本法引伸出來的政見審查制度，套用到每個村代表參選人身上，這做法的法律依據為何，並不清晰。如果政府可以這樣做，將來就可以對所有公務員、司法人員、諮詢組織成員，甚至法定機構僱員和政府合約承辦商人員，要求他們簽署確認書「擁護基本法」，作為履行職務的前提；如果這些人員發表過可令政府質疑的言論，就有可能被革職。這種政見審查制度對言論自由的潛在影響既深且廣。

其二，過去針對立法會參選人的政見審查，是以參選人之前的公開言論作依據，要求參選人澄清和解釋；這次卻是要求參選人表態反對某些選舉主任設想的立場（如港獨是自決選項），並要參選人表態反對其他人有這種立場；參選人不按指示表態，便被視為隱晦支持該立場。這個審查盤問的邏輯若被確立，成為法律認可的審查方法，則日後當局只要對何謂「擁護基本法」作出闡述引伸，例如擁護基本法必然擁護中國主權，任何人若拒絕表態反對他人侵犯中國主權行為（例如美國近日作為），便可被視為不擁護基本法。這種強迫表態反對的政治手法，與建國初年內地逼迫教會牧者，乃至文革期間動員群眾公審「黑五類」，原理如出一轍。

如今的問題是，特區法院是否願意為選舉主任背書，確認這套肆意狂飈的政見審查？

作者是資深傳媒人

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[劉進圖]