鄭立：這是「澳牛式」選舉嗎？

民主派聲稱想要得到本土派的票，政綱卻幾乎無視本土派的主張，沒有強調要減少單程證配額、保障在囚抗爭者的權利。如果連政綱都缺席，這不是成功得到本土派的票，這是沒有嘗試過。

而且政綱既然反對「大白象」撥款、反對修改議事規則，候選人卻曾投票支持港珠澳大橋撥款，以及曾放棄投票反對修改議事規則，必然難以面對公眾的質疑。你需要說服公眾，而不是拿一些只有你死忠支持者會接受的論點出來掩耳盜鈴。

選舉期間同陣營議員與支持者的言行完全失控。不論是將關稅區問題連上選舉，聲稱這是「不受干涉的自由選舉」，以及眾多攻擊怪責選民，都可能令猶豫不決的人放棄投民主派。

不能一面叫團結 卻做跟團結相反的事

民主派自身分裂出兩個候選人，票源分散尚算小事；在選舉期間鋪天蓋地攻擊前盟友，更令選民對其印象變惡劣。你不能一方面叫選民團結，另一方面卻在做跟團結相反的事。

引出十幾年前的事情指控一直被視為民主派的候選人「投共」，更是令人迷惑。對於市民來說，既然是十幾年前的事情，那就是你已知道了十幾年。這變成只有兩個可能：如果你說的是真的，意味着民主派過去十幾年都在隱瞞；不然，那就是假的。事情真偽已不重要，因為真偽都是有害選情。

以下的我可能有錯，但是我自己有稍為在網絡上搜尋過，認為這次選舉，民主派在網絡經營上相當弱勢。投票前一星期，相關臉書（facebook）上只得一個post有1000「like」以上，尚且不如比較知名的網民。

選舉影片的廣告，質素欠專業，而且在網絡上傳的照片，大部分都是用手機拍照，而非用專業的相機；網絡上的街站預告及造勢大會的預告，也非常少；造勢晚會候選人的發言似乎也沒有擺上網；選舉團隊似乎也沒有團隊衣服或背心，只有貼紙。這些都意味着，這次選舉工程並沒有足夠專業的投入。

承認不足 好好反省

如果這些問題不予整頓，不僅是這次補選會失敗，更會影響到日後所有選舉。先不論以上那些選舉工程的技術問題，在選輸後這幾天，不少相關人物的言論不僅沒有收斂，反而變本加厲，言語攻擊選民，擺出「不在乎你一票」的態度。這令人想起出名以高傲態度待人的餐廳——「澳牛」。

「澳牛」是名店，不欠客人、待客高傲就是特色。但對認為自己議席和選票都不足的民主派來說，這不是特色，是不知莊重、輕重不分。

這樣做下去，選民將不會是冷漠，而是厭惡。民主派攻擊過的選民，記憶會延續至2019年、2020年的選舉。如果他們好心一點就是不出來投票；狠心一點就是不再冷漠，出來投票，但不是投給民主派，而是投給民主派的敵人。

不要再找理由說自己沒錯。良藥苦口，請坦白承認自己的不足，好好反省。

作者是專欄作家

[鄭立]