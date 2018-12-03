陳永浩：編輯人類基因 切要三思！

事實上，這樣以基因編輯人類，切要三思！首先，今次研究「成功」背後，有幾多犧牲了的胚胎，未經使用的精子、卵子？賀聲稱在人類正常胚胎裏，有超過44%的胚胎編輯有效，那其餘56%未有效果的是如何處理？

基因編輯治愛滋 如殺雞用牛刀

人類每一個基因組成，每每有着多種作用。隨便將之修改，就像在「沒有說明書」下修理汽車，或可能產生未知的副作用。而現今的基因編輯技術仍未有效克服「脫靶」問題，即編輯目標基因時出現偏差的情况（雖然賀聲稱實驗數據未發現「脫靶」現象）。更甚的是，基因變異的問題很多時並不是即時可見，但嬰兒卻會一輩子被影響了。

與傳統的改良品種方法不同，基因編輯是製造出原不存有的新物種，這對於大自然的影響是未知的：這些基因變異的嬰孩長大後，若與他人生成的下一代出現基因問題，怎樣處理？

無可否認愛滋病是「世紀絕症」，但今天已有可行的對抗病毒藥物。在此情况下，使用基因編輯治療就像「殺雞用牛刀」一樣，用錯工具、大材小用。

要有「勇於不為」精神

基因改造胎兒在大多數國家都是禁止的，中國政府亦不例外。况且，進行涉及人體的實驗研究，都必須經過相關的倫理審查才能進行。然而怎樣能測試嬰兒可以抵抗愛滋病？難道刻意讓他們染病嗎？這樣的實驗恐怕是無法通過審查的。負責任的科學研究，除了做到突破，更重要的是考量各種可能風險和倫理。要有「勇於不為」的精神，才是正確的。

作者是明光社生命及倫理研究中心義務研究主任

[陳永浩]