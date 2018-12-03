葉國豪：民進黨意外的潰敗

不應誇大經濟問題影響

首先筆者認為經濟問題並非民進黨敗選的主因。事實上，蔡英文政府執政兩年來台灣總體經濟表現並不差，失業率與經濟成長率均有改善，高雄市的招商引資更位於全台前列。儘管一般民眾的感受程度存在一定落差，即不能「用數字來代替與解釋感受」，尚且經濟成果並非雨露均霑，但這是台灣經濟長期疲弱的反應，民眾處於低薪、長工時等的苦况。

對此藍綠兩大陣營均提出「拼經濟」的競選主軸，例如在高雄市長選戰中韓國瑜提出「全台首富」、陳其邁提出「經濟首都」等口號。然而若細究其政綱，則往往會發現多數流於口惠而實不至的空洞承諾。原因無他，實在是經濟結構的轉型與調整非個人意志所能左右。尚且經濟對策與辯論會表現也不是決定選民投票的主因，因此經濟問題的影響不應該被誇大。

其次，兩岸關係並非此次地方選舉的主要議題，甚至更被部分候選人刻意迴避。例如台北市的柯文哲避談「兩岸一家親」論述，企圖淡化相關爭議；高雄市的韓國瑜也不願意直接面對台灣新世代「天然獨」的社會文化轉型；北京方面與國台辦官員對選前金馬獎的爭議亦故意保持低調，顯示其知道多餘的動作可能引發負面影響。簡言之，避開統獨爭議與低迷的兩岸關係議題是其共識，讓操作與動員藍綠對決比兩岸關係成為更重要的因素。

網絡霸凌與境外網軍攻擊，普遍是民進黨籍候選人所欲突出的重要干擾因素，但是除了追蹤IP位址及特定網民外，只能間接地暗示「中國因素」的影響，變成「信者恆信，疑者恆疑」的情况。尚且民進黨人鄭文燦與黃偉哲分別勝選桃園與台南市長，也降低境外網軍干擾的說服力。當然，北京透過對其友好的台灣傳媒操作甚至主導輿論時有所聞，使得「中國因素」對台灣地方政治的影響成為需要長期觀察與評估的對象。

「韓流」是沒穩固基礎的民粹現象

第三，儘管國民黨的侯友宜（新北市）、盧秀燕（台中市）因為與韓國瑜（高雄市）在選前密集「合體」（共同造勢）而在總得票上位列前三名，戰果豐碩，但是實際上仍不應該誇大「韓流」（韓國瑜）的影響。韓國瑜是一個長期被國民黨冷落而沒有資源的政客，他以政治素人之姿，在對市政了解極為有限之下「空降」高雄參選，原來不過是「死馬當活馬醫」，靠訴求昔日愛國軍歌《夜襲》來鞏固特定族群與世代的支持，這是一着內向而保守的險棋，但是卻被他在選前成功地營造起聲勢，甚至讓人遺忘他拙劣的辯論會表現，自然是沒有穩固基礎的民粹現象。這個「非典型的」新市長對國民黨內部權力結構與政治文化所帶來的衝擊與挑戰，不會下於民進黨被擊敗後的影響，更可能最害怕「韓流」的是國民黨高層。

民進黨自身4原因致潰敗

因此在排除上述諸多可能解釋後，民進黨「意外的潰敗」主因恐怕來自於民進黨自身。包括：

（1）候選人（例如陳其邁與林佳龍）自身的輕忽，沒有注意到選前民意支持度的驟變；

（2）選前各方的預估誇大了中南部縣市所謂「綠大藍小」的傳統格局，而無視藍綠勢均力敵可能才是政治現况；

（3）中央執政的包袱，包括招致龐大反對聲浪的退休年金改革、「一例一休」（勞工休假安排）、空污防制、「非核家園」核能政策等，儘管蔡英文政府認為改革方向正確並留有協調餘裕，甚至因此遭受黨內反彈，但是這些政策在社會上卻引發強烈民怨反對，連部分長期支持者也因為利益受損轉而質疑其施政，顯示蔡英文政府對民情認知有嚴重落差；

（4）此次選務工作有明顯不足之處，形成邊開票邊投票的亂象（中央選舉委員會主委陳英鈐已請辭下台），公投綁選舉的規定可能更是錯誤的安排（已計劃修法），讓民眾在多項具爭議的公投案中不知所措，多項所謂「進步」的公投案均被否決，顯示台灣仍有非常強大的保守價值與勢力存在，公投案可能拖累了地方選舉結果。

展望2020年總統大選，國民黨主席吳敦義、上屆參選的朱立倫已躍躍欲試，我仍認為不應高估韓國瑜的政治實力，當然韓會是被拉攏的一方，但是他要撼動與改變的是黨內深層的結構與文化，他若無法在高雄做出成績，其政治旋風也會快速隕落，接班問題始終是國民黨的長久困境。民進黨很快地已在敗選後穩定下來，但是要在短時間內推出候選人參與未及一年半後的大選並不容易。我並不認為蔡英文已經「跛腳」，因為其始終仍擁有行政權力，在黨內傳統「天王」敗選或輔選失利的情况下，賴清德會是蔡英文以外唯一的人選。台北市的柯文哲在沒有政黨「奧援」（暗中支持）之下，將難以在全台發揮影響力，經此一役也不可能再與民進黨就大選合作。

不認為蔡英文已「跛腳」

最後在兩岸關係的影響方面，北京勢必繼續其「地方包圍中央」的差別待遇策略，幫助藍營執政縣市發展經濟。這對高雄等城市會是機會與挑戰：一方面陸客到來，可能在短時間內有利零售、旅遊、酒店與運輸等行業發展，並且利於兩岸民眾交往與互動；另一方面，絕不可低估陸客可能帶來的文化衝突與社會負面影響，處理不慎反會適得其反。韓國瑜與盧秀燕等人已宣布承認「九二共識」，但這對早已強調主體性與本土認同的台灣社會不會構成逆轉。

總結此次選舉，台灣自民主化以來已歷經3次政黨輪替，頻繁的政治變遷對民主的影響實仍待評估。關於社會變遷的知識告訴我們，不論在選舉中誰當選，都不會立即改變既有的社會環境與政治文化。真正的改變、一個更好的台灣，仍需要時間的累積與持續努力。

作者是香港中文大學社會科學院客席講師

[葉國豪]