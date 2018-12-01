終審法院前首席法官李國能：維護法治 平衡權責

我很榮幸獲邀參與這個畢業典禮。今年是貴校法律學院50周年，很高興能出席這個具有歷史意義的重要慶典。

在歷史的巨輪上，50年、即半個世紀對任何機構來說都是別有含意。50周年紀念是慶祝和反思的時刻，亦是時候展望將來，以應付日後的挑戰。

回望歷史，港大法律學院多年來建立令人敬畏的名聲，成為首屈一指的法律學院。她不但是亞洲地區其中一間最好的，更躋身世界頂級法律學院之列。港大法律學院培養的畢業生，為司法機構及法律專業的支柱。其畢業生亦在商業、政府及其他界別作出貢獻，他們在公共事業及公民生活中擔任領導位置。我為所有相關人士、教授及畢業生所獲得的成就，表示最熱烈的祝賀，你們有充分理由為港大法律學院感到自豪。

當然，任何機構也不能滿足於既得的成就。展望未來，我相信港大法律學院將繼續在教學和研究方面追求卓越，並且不斷壯大。律師在維護法治方面發揮關鍵作用，而律師則由法律學院培育，所以港大法律學院將繼續在維護本港法治發揮重要的作用。我希望學院的努力不會白費，並取得圓滿成功。

在這個愉快的畢業典禮，我希望向所有學士及研究畢業生表示最熱烈的祝賀。我相信你們也會同意，你們會感激家人及老師給予的無限支持和明智指導。這種榮譽，我相信你們永遠也不會忘記。今天他們一定很高興，並有充分的理由為你們的成就感到自豪，我也向他們表示祝賀和祝福。

校友是任何法律學院最重要的參與者，他們可向校方提供寶貴的支持。你們從這所學校得到了很多，我相信你們會盡力，為日後的母校發展作出貢獻。

約於50年前，當這個法律學院於1969年成立時，當時的世界與現在完全不同：光碟並未為人所知，更不用說電腦和互聯網。香港當時的立法局成員全部由港督委任。我們仍未有海底隧道，紅磡海底隧道於1972年才完工。

那些田園風光、詩情畫意的時代早已過去。過去半個世紀見證着世界發生的重大變化。我們看到科學、技術及人類不同探索領域的驚人進步。其中一個較注目的例子是，有指今天福特家庭汽車的電腦功能，比1969年Neil Armstrong登陸月球時乘坐的阿波羅11號還要好。全球的地緣政治格局均有巨大變化，尤其是我們的祖國——中國——已成為現代化及強大的國家。

約20至30年後，今天的畢業生將到達工作生涯的黃金期，那時我們將邁向本世紀中葉。那時世界將是怎樣？未來應何去何從？展望未來，我們只能確定一件事：所有領域的變化步伐極有可能會加快，唯一確定的就是那不確定性，而唯一的安全感就是應付不安感的能力。我希望向我們的畢業生提供一些想法，指導他們應付未來令人振奮的挑戰。

獨立的司法機構 對香港至為關鍵

首先，在快速和逐漸加快的變化中，我們必須記住：法律專業是非常光榮的職業，你們在任何時候也要遵從專業操守。此外，律師必須盡力維護法治，獨立的司法機構對一國兩制下的香港至為關鍵。我們必須培養強烈的責任感。今天，世界各地人民都非常清楚自己的權利。他們談論應有的權利，有人甚至以社會虧欠他們的權利為基礎而思考和行動，惟我們必須負責任地行使所有權利，現在正是恢復權責平衡的時候，我們要承認及重視相對於權利的責任，不同層級的責任包括對我們的國家中國、香港社區、我們的職業和家庭。我認為培養公民責任，在爭取更美好未來的過程中最為重要。

以光榮和道德方式行事 貢獻社會

我們身處高度物質享樂主義的世界，有些人以賺取的收入及花費去衡量人的價值。但法律專業人士不應過度沉迷物質，我希望你們記住，正如一直為人所說的，我們藉由得到的去維持生計，我們藉由付出的來創造生活。你們必須準備為社會作出貢獻，最終我們的社會必須在尊重人的尊嚴的社會良知中，找到自己的靈魂。

因此，要以光榮和道德的方式行事，培養強烈的責任感，為社會作出貢獻。

其次，必須學習適應不斷變化，這是成功和生存的關鍵。人所共知，能夠生存的人並不是最強大或最聰明的人，而是最能適應變化的人。

要保持適應能力，我們必須相信並實踐終身學習，以確保我們擁有所需的知識及技能去生存和茁壯成長。學校和大學裏教授的不是教育，而是教育的手段。學習沒有限制和界限，我們必須從「人生大學」的經驗中不斷學習。正如傳統智慧所指，經驗是所有事物的老師。

以堅毅克服逆境

第三，發展堅強的性格，即內在的堅毅以克服逆境。人生是一段漫長的旅程，隨着你一直前進，將有很多起伏。有時太陽會照耀你，但其他時候，人生可能會波濤洶湧。有時會一帆風順，有時會崎嶇不平，但最重要的是擁有克服逆境的決心並繼續前進，正如莎士比亞所指「苦盡甘來」。你們需要很多活力及勇氣面對人生中的挑戰。

最後，我相信透過在法律學院的教育，你們已經準備好繼續人生旅程以及當中的許多挑戰。

你們應該對自己有期望，力求發揮影響力。你們的能力、投入及勤奮會帶領你們，令每個人也有機會展翅高飛。祝所有畢業生一切順利、幸福快樂。

多謝。祝各位身體健康、好運。