曾志豪：香港台灣選舉 驚人相似

地盤逆轉：香港九西選區一向認為是非建制派佔大多票數，2016年選舉，建制派總票數佔三成多，也因此令非建制派比較有信心在單議席競選下可以擊敗建制派對手。

結果3．11和這次的補選俱敗陣，九西連續兩席拱手讓人。最難堪是，李卓人和不知還算不算泛民一員的馮檢基票數加起，也不及一個完全空降的陳凱欣。

所以有人說，九西版圖變天，甚至連傳統的非建制派和建制派的得票比例經驗也失效。

台灣的九合一，綠地變藍天，連「綠」了20年的高雄都轉了藍色。雖說鐘擺效應，但擺到連綠營老巢都失守，那種驚訝和香港泛民輸掉單議席的選舉一樣震撼。

失敗原因都和「民生」、「民主」有關。近兩次的補選結果，都是「重視民生」口號的建制派獲勝，縱使非建制派認為，沒有真正民主，並不可能改善民生。

台灣也有驚人相似。當綠營試圖把失利怪罪於兩岸關係、北京施壓時，台灣輿論反駁，九合一選舉是地方內政為重心，選總統才會扯上兩岸關係。

民眾對於綠營急於為台灣正名為「獨立國家」卻沒有盡力搞好經濟，感到不滿。

沒注意民情變化難前行

抗北京牌失效：台灣選舉總有北京干預的陰影，這次深綠名嘴鄭弘儀攻擊韓國瑜「選上會賣台」，但結果這種渲染親北京的威嚇不奏效，用韓國瑜的講法是「抹紅無用」。

同樣，香港非建制派也以「抗共」為主軸。但令人意外的是，由3．11到這次補選，儘管北京對香港干預日益嚴重，但卻未能把這種「北京威脅」轉換成選票。是否意味打「北京牌」已經無效？又或是選民不信非建制派能「抗共」？

結論：兩地的選舉失利都要找原因，如果只單純怪罪於「北京發功」、「鐵票」，而沒有注意民情變化，則難以前行。

作者是傳媒工作者

[曾志豪]