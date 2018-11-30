周永新：繁華都市背後的悲哀——香港貧窮真面貌

抵不過疲勞 中年男士猝死網吧

僱用這名猝死男士的食店老闆表示，死者在內地有妻子和一名孩子，家人正申請來港與他團聚；男士每月賺取2萬多元，大部分給了他在內地的家人，餘下的連租牀位的錢也不夠，午夜收工後只好在網吧休息，一大清早又開工。食店老闆稱讚他是好伙計、工作勤奮、有責任心，惋惜之餘，說來有點神傷。

香港戰後初期的貧窮狀况

這是繁華社會的悲慘故事！香港戰後初期，貧窮家庭佔了絕大多數，那時找一份穩定的工作都要熟人介紹或擔保。薪金低不在話下，工作時間又長，早出晚歸，孩子也不能多見一面。當時拍攝的粵語片，有幾齣真實地反映貧窮家庭的狀况，猶記得有一幕：演員黃楚山飾演患有癆病的家長，為了全家在節日吃一餐有菜有肉的飯，唯一辦法是黑市「賣血」，用血換來的錢去買鮮雞和其他菜餚。「賣血育兒」的故事，筆者小時聽大人講過，相信是當時社會的現實寫照。

到了上世紀70年代，隨着製造業興起及經濟長足發展，香港大部分家庭不再需要過着赤貧的生活，所以當筆者在1980年受社會福利署委託，進行一項有關貧窮定義的研究時（目的是要更新當時訂定公共援助金額的標準），研究的結論是：香港人「吃不飽、穿不暖」的日子已經過去，政府不應以赤貧作為貧窮的定義；窮人不一定營養不良，但他們毫無疑問地被壓在社會的底層，生活方式明顯地與一般市民有差距；就算窮人憑自身努力可以改善生活，他們的子女因客觀條件的限制，難有上流機會，只有少數透過公開考試改變自己的階層。

六成勞動人口每月賺2萬元或以下

從1980年到現在，差不多又過了40年的時間，令筆者感到慨嘆的是：為什麼半個世紀以前的情景，在今天仍然出現？貧窮的成因有多種，筆者覺得其中重要的一項，仍是工作的收入不足養活自己和家人。今天做老闆的常常埋怨：萬多元月薪都請不到清潔工。老闆沒有誇張，香港現時失業率只有2.8%，清潔工一般工作超過10小時，工作環境惡劣，在求過於供的情况下，清潔工月入超過1萬元十分合理。但不要以為清潔工有萬多元收入，其他基層工人的薪金不會太差：政府統計處數字顯示，每月賺取1萬元的僱員有約85萬（包括外傭），1萬到2萬元的有約140萬，佔了香港勞動人口六成。

現實中，港人的薪酬並不高，上述那名猝死的中年男士是例子：為什麼他要早晚做兩份工？根據傳媒報道，日間的一份是他較穩定的工作，月入萬多元，但這萬多元不夠他在內地妻兒的生活費，他只好晚上多做一份，這樣他每月可以有2萬多元收入。除去自己的生活費，要租地方睡覺也不容易。

醜化新移民 既不合理也不公道

或許有人會問：為什麼他要到內地娶妻？有了老婆又要生孩子？認為他不自量力。將來他申請家人來港團聚，又要申請公共房屋，變相加重香港社會服務的負擔。筆者30年前也有同樣的想法，後來做了幾項關於新移民的調查，發覺問題並不是港人應否與內地居民結婚這麼簡單。

首先，香港的人口結構長期男多女少，適婚男士要結婚，選擇合適對象絕不容易，特別是收入微薄的中年男士，很多時唯一的選擇是到內地娶妻。回歸前，這些男士要找合適內地女子下嫁他們較容易；但回歸後，內地經濟高速發展、居民收入倍增，願意下嫁港人的女子大幅減少。現在香港與內地居民共諧連理的，每年有2萬多宗，多數是交往一段時間才結婚。香港女子下嫁內地男士的數目正在上升。

其次，批評新移民來港與本地人「搶福利」的說法，是偏頗和與事實不符。筆者並不否認，新移民與本地居民比較，申請公屋和綜援的比例都要高，原因是新移民多屬基層家庭，對福利服務的需求較殷切；但這是生活貧困的結果，並不是他們為了「享受」香港的福利而移民來港定居。把因果倒轉來說，甚至諸般醜化新移民，既不合理，也不公道。研究發現，新移民的加入，不但拖慢香港人口老化的速度，還補充了香港所需的勞動力。形容新移民是「寄生蟲」，是不負責任的說法。

回看猝死中年男士的個案，可見香港貧窮的兩大成因：一是工資低，一些打工仔只好兼職或打兩份工，這樣才能養活自己和家人；二是樓價貴，連蝸居的租金也佔了收入的相當部分。這就是香港基層家庭面對的困難！

政府剛於上周發表2017年貧窮狀况報告書。香港貧窮狀况看來並沒有改善，有138萬市民生活在貧窮線之下，也就是一般稱的窮人了！就算經過政府各項現金援助介入的計算，仍有101萬人生活貧窮，數字是2013年以來最高。雖然扶貧委員會主席、政務司長張建宗有各種解釋，例如加入高額長者生活津貼，協助了9萬長者脫貧；修訂後推出的在職家庭津貼，也幫助了5萬個家庭改善生活。但每5人就有1個收入在貧窮線以下，政府怎能解說自己已盡了力？尤值得注視的是，有調查指每4個兒童有1個屬於貧窮家庭：他們輸在「起跑線」已是既定的事實，但往後的日子，政府是否可以在他們學習的路途上加倍幫助？

加倍幫助貧窮家庭兒童

香港的繁榮舉世矚目，港珠澳大橋的開通標示這個城市的光芒將更趨燦爛。但隱藏在城市的陰暗處，卻是一個又一個令人惋惜的悲慘故事：貧窮正吞噬着無數掙扎在痛苦和無奈邊緣的港人的生命！

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授

[周永新]