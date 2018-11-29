關展祺：讓專業承傳 締造通識科未來發展

老師普遍認同本科存在價值

結果顯示，在460份問卷回應中，92%受訪者認為現時通識科課程已包括了一名有識見的公民應該有的數理相關知識；94%受訪者認為現時通識科課程能培育學生正確的態度及價值觀；以及94%受訪者認為現時通識科課程能培育學生理性思考和分析的習慣，足以反映前線老師已認同本科在配合社會發展和培育學生在思維訓練方面的重要性。

此外在教材選用方面，83%受訪者認同現時坊間有足夠教材供教師選擇；93%受訪者認為學校的通識科老師團隊有足夠的專業判斷坊間教材是否合適；92%受訪者曾使用由其他非政府組織設計的通識教材；80%受訪者曾使用由其他政府部門設計的通識教材。可見前線老師一方面對教材的選取已具有一定的信心和判斷力，另一方面他們亦能善用局方和不同支援團體的教材施教，有助他們更具體地在教學設計和進度上多元化籌劃。

或冀精益求精 需局方繼續提供培訓

至於在課程中不可或缺的校本評核——獨立專題探究（IES）方面，80%受訪者認為已掌握具規範獨立專題探究的評分準則；67%受訪者認同校本評核可維持現時操作模式運作。不過，只有57%受訪者認同局方就校本評核有足夠的教師培訓。針對以上情况，本會認為雖然近年的「具規範的探究方法」的獨立專題探究，與以前的獨立專題探究的評核目標和探究歷程仍是一致，但部分老師可能仍期望在指導和評核技巧上精益求精，所以需要教育局和考評局繼續提供相關培訓課程。因此，本會建議教育局宜多就校本評核舉辦更多校本經驗分享會及工作坊；考評局則集中根據習作樣本的評分結果，安排更多講座，向老師解說更多相關評分技巧，合力為老師提供更多專業發展機會。

須避免在課程結構評核制度動「大手術」

整體而言，是次問卷調查的數據結果，充分反映了通識科前線老師經過多年經驗累積，已建立了對本科的認同，並對其存在價值表示肯定。雖然在不同範疇的執行細節上，前線老師仍需要局方支援，尤其是對新入職的通識科老師的培訓，但根據本會觀察，老師們正就本科的學、教、評三方面朝向更專業的層次發展。其中，通識科老師能掌握現今科技上的便利，發展不同形式的教學法，例如透過電子學習、自主學習和體驗式學習等，令本科教學效能更趨成熟，與時並進。加上，參考每年文憑試過後傳媒對優異生的訪問結果，學生都認同本科有其存在價值。因此，正當局方專責小組展開對新高中的全面檢討之際，本會認為通識科的未來發展，須建基於專業發展上的承傳，讓本科得到穩定的可持續發展，避免在課程結構和評核制度上動「大手術」，令過往師生一起累積而來的教學成效「推倒重來」。

作者是香港通識教育教師聯會主席

[關展祺]