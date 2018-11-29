陳帆川：李卓人落敗 老泛民觸礁的3點啓示

筆者聽其口脗，以為她票投陳凱欣，豈料她說：「投咗畀馮檢基！你知唔知呀，佢幫手剷咗深水埗好多『雞竇』（色情場所）！」

他們這類街坊，對於投建制、泛民或不投票都無大感覺，間中會道聽塗說，也看切身利益，代表的可能就是主流中間派。跟她對話，有些啓發。

厭惡政治爭拗 投人不投黨成趨勢

首先，政治老人成為選舉負資產。梁振英上場後，坊間湧現大量來歷不明的網媒，抗衡以壹傳媒為首的泛民輿論陣地，散佈大量抹黑泛民的消息。那些假新聞對於新聞認知程度較高的讀者影響有限；但對於沉迷閱讀「內容農場」的中老年人來說，卻長期發揮洗腦效果。

久而久之，李卓人等泛民老面孔，在該批中老年人眼裏儼如拉布與搞亂香港的代表人物，沒有「洗白」的可能。即使李卓人無數次為工人階級爭取權益，但其政治名聲確在非泛民的圈子消耗殆盡，難再吸收新票源。

第二，政壇急需新面孔。泛民抗拒派出年輕新人參選的保守作風屢遭詬病，今次也不例外。他們往往祭出大眾熟悉的舊人，讓支持者認人投陣營。不過，傳統泛民對建制的「六四」得票黃金比率，在2016年選舉已遭打破。再叫人「含淚投票」，票數上勢難取得過半優勢。

當大眾對政治爭拗心生厭惡，「投人不投黨」成為趨勢，台灣剛過去的九合一選舉便是例子。候選人不一定要有深厚的政治根基，但必然要展現出強大的個人魅力，帶出新氣象。在香港，自梁天琦，後無來者。未知是真無此人，還是尚在黨內排隊苦候機會？

第三，地區工作永恒重要。雖然過往選舉出現不少空降成功的例子，但堅實的街坊票往往能彌補候選人政治魅力之不足，集腋成裘左右大局。建制派接二連三憑新人搶灘成功，背後發動的選舉機器即由大量地區工作支撐。傘運後有新生代選擇做好地區工作，避免捲入政治口水戰，不無道理。

今場選戰裏，李卓人很努力，可惜時代不同了。還記得選舉日傍晚，麥美娟拿着大聲公，在麗閣3樓平台冒雨嗌咪，語氣溫和，向樓上的住戶呼籲投票，還跟街坊隔着6、7層樓打招呼：「我見到你喇，Hello你好呀……」恍如紅館開騷。一小時後，李卓人團隊也在附近嗌咪，卻震耳欲聾：「李卓人！李卓人！」街坊要的是什麼，他們可還知道嗎？

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]