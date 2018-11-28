陳景祥﹕始終精彩的台灣選舉

民主政治逐漸成熟，人民對政治的熱情也會慢慢降溫。台灣從黨禁到開放容許組黨，國民黨從一黨專政到敗選下台，民進黨則由過去在街頭違法抗爭變成合法並且成功上台執政，每一步都是重大突破。然而經過逾30年民主選舉洗禮，所謂「政黨輪替」在台灣已成常態，國民黨失去政權後可以重新執政，民進黨也經過同一歷程，大家都不再大驚小怪。

剛過去的台灣九合一選舉「大翻天」，綠營民進黨大敗，2014年輸得一塌糊塗的國民黨則大翻身，除力保原來執政的6個縣市，更一舉拿下另外9個，包括綠營盤踞了20年的高雄市、4年前失落的台中市及向來是國民黨佔優的新北市。

我特別留意台灣媒體的評論，它們很少用「變天」形容這次結果，因真正的「變天」已出現過，就是國民黨下台，2000年民進黨陳水扁當選總統，之後國民黨捲土重來（馬英九上台），之後又到民進黨蔡英文。換言之這次國民黨大勝，如果交不出成績，難保4年後的九合一又再敗於民進黨！民主的真諦就是由選民決定誰可上台執政，當政黨輪換變得「正常」，就不會再有「變天」的震撼。

九合一選舉藍綠版圖大洗牌，最樂見此一結果的肯定是北京，大陸國台辦回應表示選舉結果「反映廣大台灣民眾希望繼續分享兩岸關係和平發展『紅利』，希望改善經濟民生的強烈願望」。台灣經濟自民進黨蔡英文上台後持續惡化，令民心思變，相信稍後北京將會向當選的國民黨地方官員伸出橄欖枝，向他們輸出「紅利」。

事實上大陸、台灣關係好轉，有利北京在中美貿易戰形勢下「減壓」，因特朗普政府拉攏蔡英文「聯手抗中」意圖相當明顯（特朗普當選之初就跟打電話來致賀的蔡英文直接對話）；如今蔡因敗選而宣布辭去民進黨主席，政治能量大降，令美國這張「台灣牌」失效。對北京來說，這肯定是利好消息。

國民黨訴諸經濟議題在九合一選舉大翻身，相信兩岸關係尤其經貿發展將會因此而得改善。然而大家也許還記得，馬英九年代大陸、台灣關係緩和，經貿往來頻密，但國民黨卻在2014年選舉大敗，兩岸關係正是原因之一。當時國民黨就被民進黨形容為跟大陸走得太近，是出賣台灣利益的政黨……

國民黨須審慎處理與大陸關係

可以說，經貿關係是兩岸間的雙刃劍。一旦因經貿往還而令國民黨跟大陸過分親密，民意隨時都會逆轉，認為大陸會掏空台灣、藉經貿關係干預台灣政治！如何拿揑跟大陸的經貿關係，是大勝之後的國民黨必須審慎處理的議題。

台灣選舉其中一個吸引人的地方是不時會冒出些新明星，在競選過程中不斷凝聚人氣，最後成為選舉的焦點人物。九合一選舉開始之初，媒體焦點都放在台北市長柯文哲的選情，關注點是他沒有民進黨支持能否再度當選。然而事態發展，這次九合一選舉卻冒出另一個明星，就是新當選的高雄市長韓國瑜。

政壇現在流行口直心快、直言不諱的政治人物，特朗普是樣板，韓國瑜也屬這一類。他在競選時說高雄「又老又窮」，他希望未來「東西賣出去，人進來，高雄發大財」、「打造高雄成為全台首富」……說得坦白，也打動了高雄人的心。他的政見包括在10年內要讓高雄人口由277萬升至500萬，又提出開發太平島石油、可燃冰，並發行「太平島股票」；又說要在高雄愛河河畔建「愛情摩天輪」，發展「愛情產業鏈」。誇誇其談，能否實現誰也說不準，反正他能大幅拋離對手勝出，反映選民對他的許諾都相當受落。

內地「中評社」在選後發表了一篇〈韓國瑜其人〉文章，稱「因為他，這場選舉變得好看」，「他的61年人生軌迹，想到的只有三個字：反套路」，意思是不按牌理出牌。他去年角逐國民黨主席慘敗，但並未灰心，今年5月決定深入虎穴正式參選高雄市長，開始時沒有人看好，評論人認為陳其邁「躺着選」也會勝出。豈料半年時間不到，形勢完全逆轉，陳其邁最後失去了綠營大本營高雄。韓國瑜直言承認「九二共識」，卻無礙他勝選。這種事這種人，只有在民主選舉中才有機會出現。人民的選票，才能令「奇蹟」發生！

台灣經濟衰敗，這兩年在蔡英文治下情况惡化。但到底台灣經濟出了什麼問題？台灣中央研究院兩名年輕副研究員過去幾年邀請了26位社會學和經濟學者，檢視台灣為何由過去的「經濟奇蹟」走到今天這個地步，去年發表了《未竟的奇蹟：轉型中的台灣經濟與社會》報告。

他們的發現頗具啟發性，包括財團壟斷——台灣鴻海一家企業，營收就佔了全台GDP（本地生產總值）22%。1987年台灣78%是中小企，到2004、2005年中小企只佔18%。企業變大後，可以藉全球化在各地生產，台灣500大集團目前在海外的員工達250萬人，在島內則僅僱用了150萬人。

台灣政府給大企業各種優惠例如減稅，但研究發現減稅對經濟沒效，愈減稅，資金外流速度就愈快，結果是台灣整體工資水平下降，過去大批中小企廠家消失，中產階級減少（從45%萎縮至27%），自認是工人階級的愈來愈多。報告揭示的是台灣經濟過去20年積累的深層問題，國民黨在未來4年能否做出成績，其實絕不容易！

政冷經熱 或是下階段兩岸關係現狀

台灣選舉跟香港的「距離」愈來愈遠，香港「學不了」。隨着民主政治日見成熟，台灣的民主選舉令本土意識（不一定是台獨）抬頭，一國兩制對台灣的「感召力」已愈來愈低。國民黨為拼經濟，將會跟大陸重修關係；然而經貿往來重新活躍，不代表統一條件會更成熟。受民意牽制，國民黨不敢在統一議題上走得太遠。經貿熱政治冷，也許會是下一階段兩岸關係的現狀！

作者是資深傳媒人

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[陳景祥]