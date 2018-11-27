歐陽五：「韓國瑜現象」與精英、平民之辨

「韓國瑜現象」出現的背後，是普通民眾民意的體現。這些非傳統政治人物向精英政治發起的衝擊，無一不是在平民群體的強烈意願中完成的。「政治明星」們只是在合適的時間，因應了民意變化，才得以登上政治舞台中央。「韓國瑜現象」出現的原因，不外乎是民眾對以往政治精英唯「政治正確」的隱忍已到極限，而其真正的對生活富足的需求長期被政客忽視。無論是勝選的國民黨，還是敗選的民進黨，都應以「韓國瑜現象」為鏡鑑，傾聽平民的呼聲。

民進黨在過去兩年沒能解決台灣的經濟低迷問題，又令兩岸關係陷入僵局。此背景下，民進黨政客仍玩弄「政治正確」的老把戲，炒作「金馬獎發言風波」、「境外勢力影響選舉」等，操作統獨議題，對普通民眾追求經濟發展、生活富足、和平穩定的呼聲置若罔聞。此時韓國瑜在高雄喊出不分藍綠、全力拼經濟的口號，正是民眾所需，被民意抬上市長寶座實屬必然。對於民進黨接下來在台灣的執政期來說，執著於意識形態之分，不如專心解決實際民生問題。

精英需放低身段 傾聽平民呼聲

而對於國民黨而言，最需要警惕的是，「韓國瑜現象」的出現並不是國民黨政治精英的勝利，而是平民民意的勝利。韓國瑜雖為國民黨籍，但最初並不被國民黨內部看好，他缺乏傳統政治人物的精英味道。不過正是這一點，卻使他更容易接近基層民眾。淡化了黨派身分後的韓國瑜，自然成了平民的「自己人」。

「韓國瑜現象」更廣泛的一點鏡鑑是，在全球經濟發展動力不足的情况下，積極推動商貿往來、融入區域經濟發展，仍可能是滿足民生需求、啟動地區經濟的良方。雖韓國瑜還未公布他的具體經濟政策，但「東西賣得出去，人進得來，高雄發大財」的融入全球貿易的理念，令民眾看到富足的希望。台灣執政者亦應從中汲取經驗，多思考怎樣與中國大陸、香港、東南亞等經濟體加深合作，趕上時代發展步伐。

韓國瑜未來施政情况如何，仍有待觀察。不過，他掀起的這股潮流為台灣，也再次向全球的發展，傳出一個聲音：傳統的政治精英是時候放低身段，傾聽平民發展經濟的呼聲了。

作者是時事評論員

[歐陽五]