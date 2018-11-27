梁美儀：九西選民有感

撇除2016年立法會換屆選舉，因為九西兩名當選人游蕙禎及劉小麗被取消議員資格，而分別在今年3月及11月舉行兩次補選。生活在九西，在兩次補選中看到的是什麼？看到兩場起跑線不同的不公平選舉。

建制陣營在這兩場補選中採取相近策略，派出較年輕、外形「四正」、政治色彩較淡的新人鄭泳舜和陳凱欣上陣。跟同樣當過立法會議員的對手姚松炎和李卓人相比，他們本身的全港知名度不高；鄭泳舜還好，當深水埗區議員已10年，在地區耕耘了一段日子。陳凱欣當過電視台記者，但時隔多年，恐怕早被人遺忘；至出任時任食物及衛生局長高永文的政治助理，居幕後為主，直至參選前，也只在一家慈善機構當行政總裁，她的地區政績近乎零。

知名度不高又如何？作為建制陣營的候選人，資源超級充足。在距離兩次補選前一段日子，在區內的街上走，印有他們容貌的廣告、橫額，不是在小巴車身，就是在隧道口或街道兩旁。即使區內街坊原本不認識他們，也會被他們的宣傳品「洗腦」。

相反，泛民一方的參選人，往往受行政機關的「DQ」（取消資格）陰影阻礙，一日妾身未明，一日都不能全面展開宣傳攻勢。就如在3月的第一次補選，鄭泳舜沒有被DQ的威脅，即使未被確認候選人身分，宣傳品已佈滿九西大小角落。相反，姚松炎在提名期最後一天才獲確認參選資格，選舉工程已先天落後。

到第二次補選，劉小麗在提名期將近結束才被二次DQ。她的替補李卓人才急急補影宣傳品照片，再展開地區競選工作。相反，「健康大使」早已在區內游走多時。

行政機關手持「DQ」尚方寶劍，並只會指向泛民一方。在往後的選舉，這種威脅仍然存在，這種不公平選舉還是會繼續。

別了，公平公正的選舉。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]