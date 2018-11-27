劉進圖：選舉予人希望 才有動力投票

對建制陣營內政治領袖來說，陳凱欣勝選雖值得高興，但也埋下隱患。經兩次九西補選勝利，在建制派背後指點江山的中聯辦官員會雄心萬丈，相信只要挑選外貌好、形象佳的參選人，開動選舉機器，便穩得逾10萬鐵票，建制派政黨和公務員系統的重要性相對下降；若泛民主派自此潰不成軍，議會再無失控隱憂，中共代理人便可向公務員系統和親建制政黨全面收權、直接指揮。從這個角度看，泛民與建制在地區選舉上勢均力敵，保持對峙與張力，反而較有利維持現狀。

對泛民陣營內政治領袖來說，要歸咎外在因素不難，例如北京強勢打壓、政府任意DQ（取消資格），令一線候選人出局，令眾多泛民選民心淡，這些都是事實。但同樣真實的是泛民推舉出來的參選人，不論Plan A、Plan B，都無法取得泛民選民廣泛認同，無法刺激投票率上升。為什麼？

泛民世代交替現斷層

每一次大型群眾運動，都會催生一批泛民政治領袖。「八九六四」催生了李柱銘、司徒華等第一代泛民政治領袖。「零三七一」催生了余若薇、梁家傑等新一代泛民政治領袖。2014年的「雨傘運動」本來也催生了新一代政治領袖，並且在2016年立法會選舉初露鋒芒，但他們的本土自決理念不見容於北京，他們的抗爭策略和「去中國化」主張，也疏離了老一輩的泛民支持者，導致整個泛民陣營的世代交替出現斷層、真空。這次九西補選代泛民出戰的竟然是老將李卓人，出來攪局的也是老將馮檢基，選舉主張毫無新意，試問年輕一代怎有動力出來投票？

九西補選投票當日，適逢台灣九合一選舉揭盅，無黨籍的柯文哲在國民黨和民進黨夾擊下，險勝連任台北市長；國民黨內非主流的韓國瑜空降高雄，竟奪去民進黨盤踞20年的地盤。柯和韓的冒起，顯示有大批台灣選民厭倦傳統的藍綠撕裂對決，尋求希望與出路。香港其實也有不少選民厭倦建制與泛民的撕裂對決，希望看到新一代的參選人，希望聽到予人希望的政治主張。這份期待，泛民和建制在2020年立法會選舉都必須回應。選舉予人希望，選民才有動力出來投票！

作者是資深傳媒人

[劉進圖]