關仲然：分析台灣九合一選舉：不是意外的結果

選舉跟足球比賽一樣，落敗也分僅僅飲恨和徹底潰敗，而民進黨毫無疑問是以後者的方式結束這次「中期選舉」。在具指標性的六都選戰之中（六都佔全台灣近七成選民），民進黨除桃園的鄭文燦以外（也不計上屆沒有派「自己人」參選的台北市），其餘的「四都」選票都比上屆大幅縮水。就算保得住台南，黃偉哲的得票也比去屆賴清德少了近35萬票，崩盤幅度令人咋舌。而更致命的是民進黨輸掉執政20年、具標誌性意義的高雄。在今次選舉之後，留下最大的問題是：國民黨（或準確一點：韓國瑜所帶動的「韓流」）如何贏得如此輕鬆漂亮？

「韓流」出現，帶動了國民黨各線選情。在備選初期，輿論一直以為國民黨今次選舉將由新北市候選人侯友宜領軍；但到選舉最後階段，反而是韓國瑜愈戰愈勇，跑遍台灣為黨友助選，風頭一時無兩。韓國瑜雖然早就是國民黨人（不像侯友宜是後期加入），但卻不似國民黨的傳統「老餅」形象。貼地親民甚至是市井的大叔風格，選舉結果證明這「新鮮感」完全彌補了他「空降」高雄、對高雄不熟悉等缺陷。

韓國瑜代表一個「可能」 帶來希望

對於綠營支持者來說，韓國瑜能在短時間極速冒起，他們意外之餘，都歸咎為中共背後操盤作祟、有對岸的網軍加持，也可以撥歸為吳介民博士所提出的理論——「中國因素」——的最新例子。不過在今次韓國瑜的例子中，「中國因素」實際上有多大（或有無）影響力、有多少滲到台灣的「在地協力者」發揮功用，其實難以明瞭，而且即使有亦很難防範。對民進黨而言，反而一些在地的政治現實，對解釋韓國瑜的出現更有說服力。

韓國瑜可以人氣「爆燈」，全因他的論述擊中台灣人要害：幾隻沒有實際意義的大字，「東西賣得出去，人進得來，高雄發大財」，在這個時候對台灣人是何等吸引。不管民進黨如何以數字反駁經濟沒有變差、旅客沒有減少等，在地生活的台灣人日常所感受到才是真實，才真的算數。

無論是做生意的商人抑或剛剛畢業出來工作的年輕人，只要跟他們聊一下，很快就會說到生意如何難做、生活怎樣不容易。或許這一切都非民進黨所害；但當來到可以選擇、可以投票的時候，選票名單上出現了一個至少跟以往不一樣的選擇的時候，對很多台灣人來說，韓國瑜代表的是一個「可能」，而這個可能也帶來希望。從「韓粉」角度看，就算高雄人口不能瞬間從277萬倍增至500萬、「愛情摩天輪」不太實際，這些都是「新氣象」。

同時我們必須意識到，即使「中國」對台灣人來說一點都不吸引，但社會上大多數台灣人，在一直困擾台灣政治的「統獨」問題上，從來都屬意「維持現狀」而非走向獨立。據台灣國立政治大學選舉研究中心的民意調查，有關台灣人在統獨立場上的分佈，長年以來都有近六成台灣人屬於不統不獨的「維持現狀」。而國民黨人念茲在茲的「九二共識」（包括韓國瑜和盧秀燕在當選後的發言），很大程度仍屬於大部分台灣人心中的「現狀」之一。當韓所說的「東西賣得出去，人進得來，高雄發大財」其實就是跟中國大陸做生意的時候，即使這種論述不為綠營人士所接受，但對很多台灣人而言卻不是洪水猛獸。

今次選舉結果對蔡英文及民進黨都是一次重創。但如果必須重創一次的話，出現在今年的地方選舉也比在兩年後時出現較好。雖然民進黨現在愁雲慘霧，但實際上民進黨仍有一年多時間全面掌控總統及立法院（即使在及後的立委補選中全數落敗，仍然有過半數議席）。對蔡英文來說，如何力挽狂瀾拯救自己的政治生涯，未來一段時間是關鍵所在。

過去兩年有人認為蔡英文施政不夠強硬（如「勞基法」的「一例一休」及同志婚姻平權），但同時有人認為太過強硬（在中國大陸議題上及處理國民黨黨產的轉型正義問題），結果兩面不是人而落得如此下場，可以預計民進黨施政將會有更明確轉變（在公投之後，至少可以肯定蔡英文不會觸碰同性婚姻議題）。

而今次選舉的另一結果，是國民黨的「意外復興」。輸掉2016年選舉後，國民黨希望改革，甚至在黨大會中提出要重新跟社會運動連結，重拾百年前的革命色彩。但跟不少國民黨人談的時候，年輕的國民黨黨員對吳敦義所領導的黨內改革、年輕化等都沒有任何期望；一些黨內資深黨員更指出：「看看我們今時今日總部門外的口號：革命團結、重返執政。這跟民進黨的口號是不能相提並論，我們實在老舊得很。」在「韓流」出現前，不論是吳敦義或郝龍斌，以至是朱立倫等老大哥，都完全沒有可以令藍營支持者燃起一點希望或信心的能力。韓國瑜出現，突然為國民黨兩年後的選舉策略提供了新方向。

柯文哲絕對可左右台灣政治大局

最後剩下台北市長柯文哲。雖然贏丁守中贏得驚險，但能在國民黨、民進黨兩路夾擊之下當選實在殊不簡單。柯文哲會否在將來問鼎總統仍屬未知，但至少證明台灣政治上真的可以有「超越藍綠」的出現。柯文哲能否將這力量擴散至台北以外，抑或跟民進黨再次討價還價後重新歸邊，都有可能。肯定的是柯文哲在將來的台灣政治，絕對可以左右大局。

作者是倫敦大學亞非學院博士候選人、德國杜賓根大學歐洲當代台灣研究中心短期學者

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投﹔若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4.投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

[關仲然]