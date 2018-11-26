梁志堅／黃惠虹：中美貿戰衝擊香港海運業 速謀對策渡過難關

以「中國製造」的電視機為例，組件可能包含「日本製造」的玻璃面板、「新加坡製造」的背光面板、「韓國製造」的電路板、「德國製造」的芯片等。美國倘若針對中國組裝的電視機徵收額外關稅，會增加其成本價格，減低貨品在美國銷售的競爭力。損害中國生產者之餘，同時打擊供應鏈中所有提供組件及服務的國家，繼而減低製造組件的國家的國內生產總值，形成雪球效應。

中港碼頭吞吐量或現斷崖式下跌

同時，貿易衝突肯定對全球貨運物流業帶來一定程度打擊。對香港來說，首當其衝是海運物流業。作為主要貿易樞紐和進出中國內地主要通道，香港港口正面臨前所未有之挑戰，第四季中港貨櫃碼頭吞吐量更有可能出現「斷崖式」下跌。

海運佔香港海陸空貨運總量九成，而當中超過七成的海運是轉口業務。轉口即是貨櫃運送至目的港所安排的船舶並非直達的船，而是需經由轉口港，如香港葵青貨櫃碼頭，換駁下一程船運，再運送至目的港。香港轉口業務有八成是與內地有關，所以今次中美貿易戰將為香港港口帶來迎頭重擊。

2016年，香港貿易物流業提供了超過70萬個工作職位，佔香港接近四分之一生產總值。所以，當務之急是怎樣提升香港港口業的競爭力，將中美貿易紛爭對我們的影響減到最低。

強化創新 保持貿易物流業活力

今年8月，香港恒生大學（前身為恒生管理學院）全球供應鏈政策研究所發表報告，建議香港貨櫃碼頭各碼頭營運商考慮一套提升競爭力的方法，便是開放其設施，讓大家共享泊位、吊機和堆場等。外國碼頭也有相關合作模式成功例子。這個「設施協作模式」方案將有助降低船公司和碼頭營運商的營運成本，減少污染，提升香港港口競爭力。

在應對貿易戰所帶來的威脅，香港需強化創新，發揮我們靈活運作的優勢。碼頭營運商可研究建議中的「設施協作模式」之同時，政府若能提供政策支持，協助提高香港貨櫃碼頭競爭力，將有助保持本港貿易和物流業的活力，渡過今次難關挑戰。

作者梁志堅是香港恒生大學決策科學學院院長，黃惠虹是香港恒生大學決策科學學院副院長

[梁志堅／黃惠虹]