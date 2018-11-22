關展祺：冀考評局關注通識科老師需要 增溝通平台

首先，在評估效能方面，結果顯示，在460份問卷回應中，83%受訪者認為現時通識科卷一和卷二的考評重點能展現學生不同思維能力；75%受訪者認為考卷內容與教學內容相關；82%受訪者表示能透過校內考試準確預測學生在文憑試的成績，反映現時考卷設計能配合課程及評估指引的要求，在評估學生思維能力的表現上得到老師認同。此外，前線老師亦普遍能根據公開考試的考卷設計模式，設計合適的測考內容，有效評估學生學習成果，以及指導他們應付公開考試的評估要求。誠然，新高中實行之初，坊間曾憂慮通識科教師不清楚應該教什麼、考什麼，甚或學生應該學習什麼，擔心令教學效能打了折扣。但隨着老師在過去多年的專業發展和學習，以及以上數據結果，可見前線老師在本科的教學效能正不斷完善和提升。

試題考核範圍和評分細節 需更明確解說

不過在評估操作方面，只有69%受訪者認為試卷的考核範圍清晰，更有超過80%受訪者認為局方應該為試題的提問用語分清楚考評目標層級，以及在課程及評估指引中清楚界定試題的考評目標和層級。可見，老師對試題的考核範圍和評分細節上仍需要局方更明確解說。針對以上情况，本會認為背後原因可能是當老師教學時，由於部分社會議題涉及的討論焦點多元化，所以老師在選取跨單元議題探究的探討主線上，有可能與局方擬卷時的考慮不同而感困惑所致。加上，不同類型的提問方式在評分上也會有不同評核關注點，因此部分前線老師可能會因未能適應和了解，而對局方的文憑試評分指引產生疑惑。

綜合以上所言，前線老師所需要的該是局方與老師之間的資訊溝通。雖然考評局會每年替老師安排試卷簡介會，但由於時間倉卒，老師往往未能在會內及時深入理解評分指引，結果有可能在「後知後覺」情况下錯過了即場提問的機會。故此本會建議考評局宜多開辦講座，尤其是有關考核內容與課程及評估指引之間的關係，以及針對不同類型的提問用語，給予更清晰解說，進一步加強老師對本科考評資訊的認知和掌握。

考評局宜多開辦講座

其實經過多年的經驗累積、局方培訓課程，以及同工之間互相支援，通識科前線老師整體上已掌握本科評估要求。惟在執行細節上，相信仍有改進空間。本會期望局方的專責小組能關注前線老師需要，提供更多溝通平台，讓局方和老師有更多機會就評估操作的疑問上交流甚至釐清，令一眾通識科老師都能更有效運用專業知識，執行本科評估工作。

（編者按：文章標題為編輯所擬；來稿原題為「探討通識教育科的現况與未來（二）」）

作者是香港通識教育教師聯會主席

[關展祺]