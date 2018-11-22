陳帆川：愛國愛港新高度 不單要說還要做

最近兩宗在網絡炒得沸沸揚揚的新聞，都圍繞愛國問題。首先是金馬獎最佳紀錄片導演傅榆說希望台灣「被當成獨立個體對待」。此言一出，會場如同爆發疫症，大陸藝人爭相走避，還在微博大呼小叫，感染其他毫不相干的中港台藝人加入表態。到底誰才像染上疫症，公眾看在眼裏。

不得不說，藝人的社交網絡帳號，盡是吃喝玩樂美顏自拍的內容，如今忽然關心政治起來，令人捧腹。如果記者能嘗試去問他們對「一中各表」、「九二共識」等理解，答案一定很有趣。

許多不知如何站邊的人，又報以熟悉的慨嘆：「唉喲，金馬獎政治化了，太可惜啊！」荒謬的是，今屆入圍的紀錄片幾乎全是政治片，因政治片得獎的人卻不可以談政治，是怎樣也說不過去的。

另外，一名馬拉松跑手在蘇州比賽時，遭人硬塞國旗而受阻，最終不但輸掉比賽，還被網民責罵不尊重國旗，需要在微博上道歉平息事件。網上憤青對什麼都看不順眼，不是新鮮事，奇就奇在該名跑手在一大批寂寂無聞的憤青前呈現出的巨大恐懼，「我不是扔的，國旗全部濕透，我的胳膊也僵了，擺臂的時候甩出去了，很抱歉了，忘（望）理解！」

對於一名無辜地輸掉比賽的運動員來說，這無論如何是一種極度委屈的說法，尤其她所針對回應的對象，只是一個粉絲數目有限的路人甲。

連不表態的自由也欺壓殆盡

台灣文化部長鄭麗君說：「希望中國的電影工作者日後到各地影展都能夠擁有不表態的自由。」其實，大陸任何被放到互聯網上檢驗的人物，對於愛國議題，已經喪失了不表態的自由。它是一種脫離官方政治審查的民間現象：你不愛國，就是漢奸，成千上萬用語惡毒的鍵盤戰士就會發動圍攻，如同文革重臨。

對憤青來說，部分人可能只是貪好玩，又或者「西瓜靠大邊」，純粹出於本能反應，情况如同香港人在facebook上批評流浪狗或執紙皮阿婆後會立即遭到廣大網民不由分說地瘋狂圍剿一樣。

西方文明在追求表態的自由，大陸文明卻連不表態的自由也欺壓殆盡。西九的選民在周日的補選上還享有表態與不表態的自由，未來是否還有所選擇，卻說不準了。

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]