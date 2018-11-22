邵家臻：比貧窮更壞的扶貧報告

我們都知道，香港是一個極之富裕的城市，2017年的生產總值（GDP）為26,626億港元，人均生產總值為360,220元，在如此富裕的城市仍有137.7萬貧窮人口，貧窮率達20.1%。這不止是一堆數字，更是香港之恥。

真正需要討論的是減貧和滅貧

首先必須指出的是，貧窮是一件惡事！貧窮源於社會不公，貧窮情况愈嚴重，愈顯示出社會的不公。因此，香港真正需要討論的其實是減貧和滅貧，並非扶貧，香港也需要有一個長遠減貧和滅貧的目標。可惜多年來，政府的公共議程都是扶貧，完全沒有考慮貧窮所說明的社會不公，沒有分析香港社會產生嚴重貧窮問題的原因。

多年來政府不斷強調扶貧，又設立扶貧委員會，又成立關愛基金，也推出多項扶貧助弱的措施。然而政策介入後的貧窮率仍維持在14.7%，顯示政府政策介入只能避免貧窮情况不會進一步惡化，不能根本地減少貧窮問題，社會資源分配不公不減，再分配的力度不足。

長者貧窮率嚴重 退休保障不足所致

不是嗎？長者貧窮率下跌，但現時仍有三成長者在政策介入後仍然貧窮。這情况下，長者或會因貧窮而「被迫」投入勞動市場，剝奪長者選擇退休的權利。必須注意的是，長者因貧窮欠缺保障而就業，與積極晚年（active ageing）是完全不同的概念，讓長者擁有積極晚年的政策應讓長者晚年有生活選擇，享有退休保障並免於晚年貧窮的風險。

政府分析指人口持續高齡化是導致貧窮情况持續的其中一個原因，而長者貧窮率是整體貧窮率兩倍以上，情况非常嚴重，明顯是由於退休保障不足所導致。政府在長者公共福利金及社會保障的問題上並沒有以貧窮線為指標，而強積金、公共年金等都依靠個人投資及計劃，完全沒有社會資源或風險再分配的元素，無助解決結構性的老人貧窮問題。

對女性照顧者支援不足

話說回來，貧窮線由政府確立，藉計算住戶收入來量度貧窮情况。然而政府在詮釋長者貧窮情况時，一再聲稱有部分貧窮長者為「低收入，高資產」，令長者貧窮情况被高估，更特別分析「收入貧窮、但有一定價值物業」的長者，用盡方法將長者貧窮數字壓低，這種不依據貧窮線的貧窮分析，有違客觀論證的常理，國際上亦沒有任何國家如此界定貧窮，這無疑是「搬龍門」的方法，無助處理長者貧窮的客觀事實。

女性貧窮人口和貧窮率均較男性高，顯示出政府對非從事經濟活動的女性照顧者支援不足，女性晚年亦面對較大的貧窮風險。政府過去多年鼓勵女性就業，透過工作福利（workfare）介入貧窮，都未能有效令女性貧窮人口及貧窮率下降，政府應考慮為照顧者提供經濟支援。至於有兒童住戶及兒童的貧窮率均有所上升，情况也令人擔心，社會必須正視！

政府扭盡六壬 淡化貧窮問題嚴重性

政府的所謂扶貧措施都是黔驢之技，難有作為。不過比貧窮更叫人心痛的，是政府對貧窮的冷漠和姑息。對着138萬的貧者，政府竟沒有同情心，反而恬不知恥，大喇喇說扶貧見成效，貧窮數字有「水分」，總之是扭盡六壬將貧窮問題的嚴重性稀釋、淡化、平息。

「被世界遺棄不可怕，喜歡你有時還可怕。」這不是對前度說的，是對政府說的。

作者是立法會（社會福利界）議員

[邵家臻]