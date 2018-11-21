羅崑﹕「今日高雄 明日香港」──叫醒沉睡的巨人

同樣值得注視的還有在投票日前一天的台灣高雄市長選舉。其中一位候選人「賣菜郎」韓國瑜，在短短數月「翻轉」高雄市的選情，形容高雄是「沉睡的巨人」，只是活力未被喚醒；主張改變高雄「又老又窮」的局面，高呼未來高雄市要全力衝經濟，「政治零分、經濟一百分」，擊中高雄市民的心聲，直搗民進黨在高雄牢不可破的票倉，似乎有望把高雄「綠地變藍天」。逼着民進黨候選人陳其邁由躺着去選至近期慌亂得使用各種「奧步」（即「不好的招數」）影響選情，大量「抹黑、抹黃、染紅」，衝向韓國瑜陣營，藉以拉回綠營多數的支持者。但似乎民心真的在思變，韓國瑜勝選機會愈來愈高。

當選議員要如何兌現競選承諾？

觀乎高雄市的選情，正就是九龍西補選的寫照。

5位候選人，伍廸希、曾麗文、李卓人、馮檢基及陳凱欣，在最後的數天全力爭取選民支持，輿論及媒體比較聚焦在陳凱欣和李卓人身上，而候選人的競選文宣，是最有效向選民傳遞理念的途徑。於政壇資深的候選人李卓人及其陣營，以所謂守護公義作為主軸，道出投身政治的40年，如何透過一場又一場的工運及政治運動，抗衡中共、爭取民主及守住下一代的未來。從選舉營銷的角度來說，大打意識形態的手法，的確容易引起選民共鳴，勝負或多或少就足以被左右。但等等，選舉只是一陣子的過程，往後任期才是切實做事的漫長關鍵。

退一步來說，假如大打意識形態的選戰策略成功，筆者就要在此提出強烈疑問：當選議員要如何兌現競選承諾？繼續議會的爭拗蔓延至社區？還是接連否定政府施政，繼續內耗抗爭有「soundbite」？筆者真的看不透。

反觀另一陣營的候選人陳凱欣，選舉理念及政綱是重民生及偏重經濟發展的一系列倡議，在營銷的內容上，的確需要選民用時間消化，這策略可能有點吃虧。惟亮點是可以被選民更容易監察是否兌現競選政綱的承諾，一旦在任期內做不出任何成績，選民是可以在下一次選舉用選票表達不滿。挽起袖子做事並敢於作出承諾的陳凱欣，似乎比起更多政壇老手勇於承擔更多。順帶一提，假如認為政壇老手回歸議會抗爭是對香港有作為，過去的香港不是應該變得更好嗎？

經濟民生皆絕境時 政治訴求要擺一邊

說回高雄市的選情，「韓流」警醒過去廿年投票給民進黨的高雄市民絕非空穴來風，在民進黨的管治下，今日高雄面臨全台負債第一，有大量年輕人往外走的困境，當一個城市走到經濟民生皆是絕境的時候，人民才會驚覺經濟民生、建設力量的重要，什麼政治及意識形態的訴求也要擺一邊。既然給了民進黨廿年時間，倒不如是時候換人做做看。

現在的香港依舊活躍於政治爭拗，停滯於民生發展。今日的高雄有可能是明日的香港，如果香港市民依舊受意識形態的左右，香港何嘗不是另一頭「沉睡的巨人」。

作者是香港青年時事評論員協會秘書長

[羅崑]