不過，令我最深刻的，反而是當年Live Aid整個音樂會所代表的那份理想、那份希望。縱使非洲飢民遙遠，一群高高在上的天王天后級明星仍願意花時間去參與這籌款活動。更動人的，是當年的第一世界群眾並沒有認為飢民是外族的異己或為世界帶來拖累的人，反而義不容辭地人類一家親，有錢出錢、有力出力。那個年代亦是世界各地極權政府逐漸經濟改革、減少打壓人權甚至推行民主化，超級強國自行倡議減少核武，以及人類開始關心環保議題的大時代。

時至今日，當年的那份理想與希望好像已褪色。我不能想像當下的局勢會有一群國際巨星願意為敘利亞、也門的飢民再做一個大型演唱會。就算他們願意，我都難以想像仍會有很多人願意購票，遑論出錢出力，群眾不落井下石地狠批這群飢民為搶資源的恐怖分子或黑幫已經算是「偷笑」。世界各地的領導都大力追捧國家主義（甚至軍國主義）、罔顧人權，他們與群眾亦漠視客觀事實、否定全球暖化與生物絕種率加速等人造環境大災難的存在。

世界變，中國大陸與香港都變。上世紀的80年代，國家的改革開放及胡耀邦、趙紫陽等領導製造的較寬鬆政治環境為國家、為將會回歸的香港甚至國際社會都帶來充滿理想與希望的氣氛。香港人縱使對回歸人心惶惶，但仍敢盼望國家能達到黃霑歌詞下的「五千年無數中國夢，內容始終一個：要中國人人每一個做自由樂暢幸福我」那份理想。國家有需要時，天王巨星與市民都無懼地站出來。就算是六四事件後，1992年的鄧小平南下及關連的改革開放重啓仍令國家、令港人對理想有憧憬。

只要不放棄 假以時日會見到理想實現

到了今時今日，黃霑筆下的自由「中國夢」到底有什麼下場，大家心裏有數吧。或許，正如他的歌詞所說，當年的理想、當年的希望，都只是「五千年無數的渴望，在河中滔滔過」的例子。

活在當下這個理想好像已變成幻想的世界、國家、香港，就正如樂隊Beyond的歌曲《再見理想》的歌詞所提及的那樣。我們現在回想上世紀80年代就好像是「獨坐在路邊街角，冷風吹醒，默默地伴着我的孤影。只想將結他緊抱，訴出辛酸，就在這刻想起往事」。我們現在慨嘆「彷彿身邊擁有一切，看似與別人築起隔膜」，就唯有留得青山在，好好活下去、靜觀其變。

不過，「再見」並不是「永別」。我很相信，只要我們沉得住氣同時又不放棄理想，在心中繼續「一起高呼Rock and Roll」，假以時日，我們會再一次見到理想在我們眼前實現的一天。

（作者按：以上是筆者個人意見，不代表他所屬的律師行或團體。）

作者是執業律師

[任建峰]