呂秉權﹕尊子漫畫展——改革開放40年

「我喺九龍塘行緊嚟，10分鐘度到你學校。」

（咁快呀，咁10分鐘後見到面先講啦。）

「唔使咁準時喎，我可能會蕩失路。」

（激死……）

一會兒，收到尊子WhatsApp：「已到。」

我回他：「無蕩失路？」

他回我：「無，去咗中大。」

（第二次被激死）

在尊子口中的「中大」，解放軍營附近的浸大傳理視藝大樓外，我和尊子在露天茶座吹着微風，一起談談他周末即將舉行的、九七後首個個人展的最後籌備工作。

在此利申，是次展覽由獨立評論人協會和浸大新聞與社會研究所合辦，筆者是評協的召集人和研究所一員，幫忙策展。

11月24日至12月4日，尊子回歸以來首個個人展覽，以改革開放為大時代背景，以香港人為中心，縱覽這40年來的中港變局，一起笑着回顧和反思香港人的甜酸苦辣。

展覽的題目為：【唔准亂笑！「改革開放四十載 小平栽花近平裁」──這時代＋尊子漫畫小展】，水蛇春咁長，出自尊子手筆。

在鋪天蓋地、歌功頌德的「慶祝改革開放40周年」的主旋律之下，這種對改革開放和中港政局的反思在內地不可能有，在香港亦絕無僅有，尤其在當下如此肅殺的言論和學術環境之下，可一未必可再。

為了籌辦今次展覽，尊子兄最近經常眼現紅筋，連「XX篤眼藥水」都沒有效。這真難怪，皆因尊子兄自1983年正式畫政治漫畫以來，35年間一直筆耕不斷，腦袋狂轉，累積發表作品超過一萬幅。為了展覽，他翻箱倒櫃萬中取千，千中取百，千揀萬揀，揀極都重有得揀，但後來又變得「揀無可揀」，皆因場地有限。

現實竟比漫畫荒誕 漫畫有時如此真實

展覽將分為4個十年，有時間軸帶大家回顧一些中港大事，之後跟着畫作由2018走向1978，當中會有不少令人難忘的回憶，你緊張過的人和事會一一出現。現場又會展出尊子真迹，又有視像教大家畫政治人物。

幫忙策展，筆者和評協幹事有幸先睹為快，看這反映40年改革開放的時代註腳。多少個晚上，筆者和友人一起失笑、大笑、傻笑、狂笑，拍案驚呼「咁都得」？雖然幾乎每天都看着尊子兄的政治漫畫長大，但一次過總覽近半個世紀以來的歷史側寫，筆者感到十分震撼，有時感到現實竟比漫畫荒誕，而漫畫有時竟如此的真實。

如果黃子華搞「棟篤笑」，那麼同樣姓黃的尊子就是搞「棟篤笑展」。

「棟篤笑展」是因為尊子的作品機智、抵死、幽默，輕則令人會心微笑，重則令人捧腹（有時在地鐵忍不住爆笑一聲，「幕後黑手」往往是尊子兄也）。

「棟篤笑展」是因為尊子兄幾十年來一直棟篤腰板，挺直脊梁，以知識分子的風骨和頭腦冷靜思考，環顧家國，審視世情，再以深厚功力、啜核手法，將思考觀察化作一圖，讓平民百姓瞬間讀懂，為時局留下註腳，為歷史留下側寫。

面對困局 港人一起笑着面對

有時，真的想知道尊子兄的腦袋究竟如何構造？

有時，真的想知道被他諷刺的人，自己會否都笑埋一份？

如果畫中人能夠到場觀展，大家一起幽默，笑着化解分歧和誤解，那麼香港將會更加美好。

面對荒誕和困局，香港人一於齊齊發揮幽默的力量，一起笑着面對。

作者是浸會大學新聞系高級講師

[呂秉權]