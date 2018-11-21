陳景祥﹕稍安毋躁，香港只是被「擺上枱」

《美國－香港政策法》（政策法）是在1992年通過，當年的背景是八九六四之後美國為了配合英國穩定香港局勢、安撫港人的憂慮情緒；根據政策法，美國政府在1997年後會把香港繼續視作一個在政治、經濟、貿易等方面與大陸不同的地區。

政策法通過之後，在1993年、1995至2007年、2015至2017年，美國國務院都提交了年度檢討，最新一次是今年5月，據美國國務院在報告內稱，它們檢視了自2017年9月至2018年4月之間香港各方面的發展。

美國務院和國會年度報告 結論南轅北轍

報告內「主要發現」（Key Findings）部分，指北京中央政府並未持續遵守《基本法》承諾給予香港的高度自治，但香港在大部分領域而言，仍維持一國兩制、高度自治，足以令美國繼續給予法案內賦予香港的特殊對待。

美國國務院是代表政府的立場，通常傾向比較「保守」，最近把香港「擺上枱」的，是美國國會成立的「美中經濟與安全審查委員會」，該委員會在本月14日向國會提交2018年度報告，提出了和美國國務院完全不同的觀察和結論。委員會報告的第3章第4部分是關於「中國與香港」，共30頁，詳細列出了北京如何干預香港、破壞香港的言論自由和結社自由，而香港不斷加強與大陸的經濟融合，特區政府把香港定位為北京倡議的一帶一路區域樞紐、粵港澳大灣區的中心；換言之，香港已逐漸失去了《美國－香港政策法》中的「獨立地位」。

美國國務院和國會的年度報告，為何會出現南轅北轍的觀察和結論？在1990年代美國每年檢討對華最惠國待遇（MFN）時，也是政府傾向「保守」（維持給予大陸MFN），而國會則表現「激進」，主張取消中國的MFN；香港當時的對策是「保持中立」，並派官員、社會領袖到華府游說，強調香港的地位特殊，取消中國最惠國必會波及香港，「連累無辜」。這是1997年前的做法，現在已經行不通。

香港必須配合北京 沒可能再置身事外

中美貿易戰如果一直打下去，香港並無選擇，必須「站穩立場」，支持國家各項應對措施，配合北京的整體策略，在這個關節點上，香港沒可能再以「中立身分」置身事外！習近平主席會見行政長官林鄭月娥率領的改革開放40周年代表團時，表達了對港澳的「4點希望」，包括要「融入國家發展大局」、「參與國家治理實踐」，顯然香港已成為「中國隊」一員，在比賽中必須站在自己隊的一方。

此外，九七前尚未回歸，香港仍然可以派員到美國游說，回歸之後按《基本法》外交由中央負責，在涉及國家利益的問題上，香港是否仍然可以單獨派員游說美國政府？如果不能單獨行事，跟隨中方代表團赴美，則香港失去獨立地位的形象更加明顯，這不是給美國國會更大藉口取消香港特殊待遇嗎？

回歸之後，北京認為香港的「特殊地位」包括獨立關稅區等都是由《基本法》賦予，與外國無關，外交部就曾經公開表示《中英聯合聲明》已經沒作用，《美國－香港政策法》相信也一樣；既然香港的特殊地位和外國無關，試問香港有什麼需要派員到美國要求華府落實政策法？在北京眼中，這無異於向美國乞憐且不相信《基本法》的承諾，相信特區政府不會亦不敢貿然行事！

美國針對北京 香港成磨心

說過了，中美貿易戰是一場持久戰，即使關稅問題暫時解決，中美之間的長期角力仍會在不同領域出現，為了壓迫對手，任何可用得上的牌都會用。香港對大陸的發展仍有重要作用，美國肯定會在香港問題上做文章，藉此向大陸施壓。說得清楚點，美國針對的是北京，不是香港，香港威脅不了美國；換言之，美國目的應該不是要動真格取消香港的特殊待遇，而是要借題發揮，以香港做突破點令北京尷尬、打擊北京的形象；如此一來，香港就肯定會成為磨心！

在美國國會的報告中，委員會建議國會可派議員代表團到香港會見特區官員、泛民議員、公民社會和商界代表，以了解香港是否仍然能夠維持高度自治；如果有一天美國國會真的派出這樣一個代表團，特區政府是否會像對付《金融時報》編輯馬凱般拒絕美國議員入境？美國政客是政治大玩家，善於捕捉時機，一旦中美對抗升溫而美國民意不滿中國的情緒上升，美國國會肯定會派員來港「了解情况」，屆時特區政府如何接招？現在也許是時候做準備了。

美國不是蠢的，香港對它構成不了任何威脅，且美國對香港貿易在2017年錄得345億美元盈餘，香港是美國在全球錄得最高貿易盈餘的地區；港美雙邊貨物和服務貿易額則高達689億美元，估計美國出口貨物和服務到香港為美國本土製造了188,000個職位（2015年）。港美的雙邊關係美方得到大量利益，從經貿關係着眼，華府沒有任何理由需要「懲罰」香港。

監察高科技會否經香港轉入大陸

退一萬步，即使動真格要「懲罰」香港，但有關行動只會傷及香港，對大陸則並無影響，因為美國把香港視為獨立關稅區，香港也以獨立身分參加亞太經合組織（APEC）、世貿組織（WTO）、Financial Action Task Force及Financial Stability Board，在經貿關係上，美國跟香港簽署的都是「雙邊協議」，和內地沒有任何關連。和大陸有關的，是科技轉移，美國會監察高科技會否經香港轉入大陸。特區政府現在全力推動創科發展，加強和內地合作，日後這些合作項目會否成為美國針對香港（視香港為轉移美國高科技往內地的「地下通道」）的目標，特區政府應及早作應對準備。

為了迫使中國讓步，美國必會用盡各種方法，打「香港牌」是其中一招，但美國的矛頭對準的始終是中國大陸而不是香港。中美大打貿易戰而香港被拉落水，可說是身不由己；未來特區政府將要應付來自美國的各種招數，令香港的政治風險驟增，影響本地經濟和前景信心是無可避免的了。

作者是資深傳媒人

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[陳景祥]