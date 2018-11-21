筆陣﹕口水戰無助緩解美國封殺之憂／文：蔡子強

【明報文章】5個月前，我在本欄寫了篇〈貿易戰不休或顯示西方對華定位已變〉，指出當前中美貿易戰不休，並不是單純的貿易糾紛，而是西方對華看法已出現「典範性轉變」，中美更進入大國爭雄的新階段；4個月前，我又在本欄寫了篇〈中美關係範式轉變，「大陸化」或讓中國失香港「窗口」〉，警告在新的國際形勢下，香港每每被要求要有「看齊意識」、「大局意識」、「政治意識」、「核心意識」等，並接受北京的「全面管治權」，西方未必再會對香港與中國大陸區別對待，貿易戰和科技戰中未必再對香港「格外開恩」、「刀下留人」；一個月前，我再在本欄寫了同一主題下的第三篇文章，警告FCC（外國記者會）事件或會成了tipping point，讓西方輿論對香港看法逆轉，影響香港作為國際都會及金融中心地位。文章是寫了多篇，忠告也苦口婆心的說了多遍，但在政治逆流下，只是如螳臂擋車，過去5個月，還是發生了民族黨被取締、FCC事件等連串事件。到了上周三，事態的發展，真的被不幸言中，美國國會的「美中經濟與安全審查委員會」發表報告，聲言有鑑於香港的政制、法治、言論自由持續在北京的介入下遭侵蝕，香港漸與內地城市無異（也即是我們所謂的「大陸化」），故建議美國商務部考慮將香港和中國內地視為同一關稅區，限制高科技輸港。面對這樣一場封殺之憂，最需要當權者冷靜沉着思考如何幫香港應對，只可惜，過去幾天，只看到他們一個接一個出來打「口水戰」。其實這種色厲內荏，除了撐撐面子外，可謂於事無補，甚至只會為事件火上加油。撇開這些口水戰，若然我們對今次事件冷靜分析，究竟還可以觀察到一些什麼呢？