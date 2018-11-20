黃子為／郭樺／鄭宏泰：施政報告未得青年支持

青年評分低於合格水平

我們進行交互列表分析，發現不同性別和個人月入的市民對施政報告的評分沒有顯著差異，都達合格分數。只有不同年齡和學歷組別的評分差異達統計顯著水平，青年（18至30歲）和大專或以上學歷人士的評分，較中年（31至50歲）及年長者（51歲或以上）和中學及小學或以下學歷者低，當中青年的評分明顯低於合格水平，只有44.8分（見表），反映不滿今年施政報告的聲音主要來自年輕一代。

調查結果顯示，其實青年不是對整份施政報告都不滿。對於交通運輸、勞工福利、教育及醫療衛生等主要政策範疇，雖然他們表示滿意的比例確實較小，但是多數傾向回答「普通」。唯獨對那項被施政報告放在重中之重位置的房屋及土地供應範疇，不滿比例高達49%，此點明顯高於滿意和普通的比例。

毫無疑問，房屋問題是近年青年非常關注的議題，「上車難」（置業）往往指向青年一群，因他們較有成家立室、走向自立的實際需要，情理上說施政報告關注這範疇確實找對了方向。可惜，此項政策的用心或構思卻未能得到青年認同，以當中主要政策「明日大嶼」計劃為例，着眼點雖指明是擘劃未來，乃青年的世界，惟在推出政策方案時似是忽視了以下兩個可能導致不滿的因素。

推明日大嶼 似忽視了兩因素

一、當今年輕一代較傾向追求平等及環保等後物質主義價值。首先，「明日大嶼」建議填海1700公頃興建人工島，顯然惹來他們對生態環境可能受填海工程破壞的憂慮。對他們來說，發展香港不但是經濟增長，保護生態環境都是持續發展的關鍵。此外，土地供應專責小組還沒有提交全面建議報告，政府已決定選取增加土地供應的方案，又沒有詳細說明為何不用其他可能方案，難免令青年覺得政府漠視市民意見，諮詢只屬形式而已，因此不為強調民主的青年所接受。

二、青年明顯較年長一代對政府管治能力缺乏信心。「明日大嶼」主張在海中建島，讓市民居住，這項計劃的填海造地規模無疑較過往巨大很多，牽涉政府開支極為龐大，加上近年基建工程經常延誤超支，青年難免擔心工程超支虛耗香港財政儲備，讓他們一代承擔巨大財政包袱。巧合的是早前颱風「山竹」吹襲時，港島杏花邨海浪湧來的情景仍歷歷在目，自然增加了青年對填海工程的風險考慮，擔心人工島的安全問題，憂慮未能抵禦極端天氣。另一方面，沙中線醜聞增添社會對政府監管工程能力的質疑。在這種情况下，試問青年又如何放心支持政府進行一個成本高昂的工程呢？

平情而論，林鄭月娥明言施政報告着眼香港未來，認為如果不推行「明日大嶼」計劃，會「愧對下一代」，算是向青年「大送秋波」。不過，得不到大多數年輕人認同，青年近乎一面倒地（高達84.3%）認為施政報告對香港長遠策略發展是完全沒有幫助或幫助好小，不但未能增加他們對政府管治的信心，更有42.3%青年表示對政府管治的信心因是次施政報告而減弱。

另一方面，雖中年和年長者沒有明確反對是次房屋及土地供應政策，但是也談不上支持：36.4%中年人表示不滿，明顯高於滿意比例；而年長人士看法較正面，表示滿意有38.5%，但都有29.2%表示不滿。此外，他們多數（69.2%和59.1%）認為施政報告對香港長遠策略發展是完全沒有幫助或幫助好小。正因如此，他們對施政報告的評分較去年顯著下跌7分和6.6分。無論對房屋及土地供應政策，或是對施政報告能否給香港長遠發展帶來幫助的問題，政府都未能得到多數青年與其他年齡組別市民的支持。

倘缺市民信任 推行政策事倍功半

一個不爭的事實是，如果市民對政府缺乏信任，無論政策是多盡善盡美，在推行時都只會事倍功半。故此，就以「明日大嶼」計劃為例，政府在了解他們反對理由的同時，應更有針對性地與他們進行聚焦式討論、交流，尤其應盡量提出更多資料和證據，說明政府的考慮，同時亦應從他們憂慮或思考的角度入手，提出一些解決之道，減少他們的懷疑和不滿，爭取更多市民支持。問題是：反對一方又會否能夠同情政府處境，或是體諒社會實際需要，願意妥協？若否，將之大棒打死後，有關增加土地供應的問題，必然重回爭議不斷的原點上，因為任何一個選項必然都有爭議，依舊內耗不止，此實非整體社會之福。

註：調查總體是年滿18歲、操粵語或普通話、家中裝有固網電話的香港居民，樣本均為機率樣本；調查於今年10月15至22日進行，成功訪問706人，回應率為36.2%；若將可信度設於95%，樣本誤差約在±3.69個百分點以內

（編者按：文章標題為編輯所擬；來稿原題為「施政報告不滿從何來？」）

作者黃子為、郭樺是香港中文大學香港亞太研究所副研究員，鄭宏泰是香港中文大學香港亞太研究所助理所長

[黃子為／郭樺／鄭宏泰]