歐陽五：中美關係：轉機與競合

分析人士指出，雙方透過「一軌」、「二軌」展開密集互動，正加緊籌備兩國元首會晤。中美關係有了從危險邊緣回歸、轉圜的契機，「習特會」很可能促成「史詩級最大貿易戰」止升，邁向理性解決的正途。

轉機——必然的選擇

緩和，有迹可尋。儘管美方咄咄逼人，中國始終冷靜以待，反制講究火候，官方表態審慎用詞。本月1日，習近平應約同特朗普通電話，責成經濟團隊加強接觸開展磋商。17日，習近平在APEC（亞太經濟合作組織）工商領導人峰會上發表演講，三問世界變局、提出5項主張，強調如果走上對抗的道路，無論是冷戰、熱戰還是貿易戰，都不會有真正的贏家。雖意有所指，但並未點名。

就在10多天前，美國中期選舉甫落幕，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪去了華府，主持第二輪「2＋2」外交安全對話。這是2017年習特海湖莊園會晤後確立的中美四大對話機制之一。

與此同時，美國前國務卿、95歲高齡的基辛格到了北京。除了習會見，國家副主席王岐山也在5天之內，第二次見了這位「中國人民的老朋友」。此前，兩人出席了在新加坡舉行的「彭博創新經濟論壇」，基辛格對於中美兩國避免更大衝突「相當樂觀」，王岐山冀達成雙方都可接受的解決方案。

在許多專家看來，中美經濟塊頭是如此之大，「脫鈎」不可能，各讓一步、不讓火車對撞、避免經濟鐵幕降臨是必然的正確選擇。

事實上，4個多月來，特朗普政府的極限施壓未達預期，兩國都承受了巨大壓力，負面影響一一浮現，美國的關稅飈升了100%，對華貿易逆差連續擴大。

舉世矚目的「習特會」如何進行？特朗普的一個說法是，共晉晚餐，並就貿易問題商討。中方則稱，將就中美關係及其他重大問題深入交換意見。

競合——須重視「薄味」

綜觀近40年交往史，不難發現，中美關係雖有起伏，總能克難前行。元首外交的引領，至為關鍵。對於阿根廷「習特會」，有理由持合理預期。但要解決中美貿易衝突問題，恐需假以時日，釋出相當善意，付出更多努力。

第一步，可先停止「以牙還牙」，不讓貿易戰再擴大，雙方團隊本着平等、專業、真誠，坐下來談。北京有學者認為，你來我往的中美經貿磋商，或會持續到明年。

需要指出的是，中美關係錯綜複雜，分歧不僅僅在貿易方面，且存在一些「薄味」，比如匯率、人權、網絡、南海、台海。特別是，台灣問題事關中國主權和領土完整，是中美關係中最核心、最敏感的問題，美方如果持續試探中方底線，向「台獨」勢力發出錯誤信號，將嚴重衝擊兩國關係與區域和平穩定。

面對世界百年未有之大變局，特朗普政府應正視中國的和平崛起，多傾聽美國國內溫和、理性的聲音，摒棄零和博弈的「冷戰」思維。兩國應進行戰略再定位、再平衡，於合作中展開良性競爭，靠「亨廷頓轉換」（上海學者語）避開「修昔底德陷阱」。

作者是時事評論員

[歐陽五]