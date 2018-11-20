吳木鑾：明日大嶼全建公營房 改變樓市格局（上）

如果是希望學習新加坡房策，最重要是改變整個土地和房屋政策，將公營房屋比例大幅上調，也就是明日大嶼可以考慮完全興建公營房屋。以此為起點，根本改變香港房屋市場的制度格局。

從一項公共政策的評估來說，一般要考慮多個因素，比如效益（efficiency），效益評估關注投入和產出比；有效性（effectiveness），就是考察公共政策能否實現原初設定的目標；實現公平（equity），也就是持份者利益和損失得以合理地分佈；最後是公共政策實施後可以提高生活質量（quality of life）。

投入和產出是當前公共辯論的焦點。林鄭的理據是，雖填海造地計劃耗資巨大，不過現在要務是為香港開拓更多可用土地。她另一理據是，香港的成功在於不斷填海，因此可以預計此次填海也會增加香港成功的概率。而對於環境問題，林鄭認為填海技術有改進，因此填海不見得會傷害環境。而一些經濟學家聯署聲明中認為，香港經濟發展的阻礙在於土地供應不足，明日大嶼是所有選項中最有可能「做大蛋糕」的選項，也就是填海可以有利香港經濟發展前景。

投入與產出帳 相當複雜

若簡單評估此投入和產出，似乎明日大嶼前途一片光明。港府投入資金，之後商業用地可收穫大量土地收益，經濟可以得以增長；而大量公營房屋投入使用，解決許多港人的住房問題。不過在如此美好願景中，仔細思考一番，好多疑問會從中而來。若填海有這麼大好處，也不見得會對環境有所傷害，為何香港不持續填海呢？而其他一些國家的海濱城市（不少也是土地緊缺城市），為何這些城市不大規模、持續填海呢？在不少當政者眼中，新加坡是亞洲最好的填海的前行者，好像新加坡也從來不是可以無限制、持續地填海。

稍有公共政策知識的人就會知道，明日大嶼的投入和產出帳，事實上是相當複雜。現在預估的投入是財政儲備一半左右，資金數額龐大。不過這不是最核心的問題。政府開支與私人公司的開支不同，需滿足程序公義，而且要向市民負責。

花巨資填海 政府需有更充分理由

因此，政府需回答好多問題，一是由私人公司來處理明日大嶼開發是否可行？公營事業私有化目前有較多爭議，不過政府在做類似決定時總要先問一問，是否由私人公司處理可以實現同樣目標呢？不少國家都要求房地產企業開發新土地時，要保證撥出一部分房屋滿足低收入階層的購房需要。如果港府也讓私人公司處理此項目，同時保證提供一定的公營房屋，是否可行呢？當然過去香港有很多不好的例子，不過不能因噎廢食。之前好多例子是政府自己沒有做好規劃和監管，並不等於私營模式完全不可行。與此同時，港府親自推進的許多基建項目，投入和產出均不如之前預期的那麼好。

二是政府可以將儲備資金用在不同方面。香港許多公共政策，特別是社會開支方面，有很大的資金投入需求，比如退休保障、公共醫療，都是很需要政府更多投入。這些領域也是傳統意義上政府應負擔較多的領域。即使花一半儲備開支在明日大嶼，為何不要花一部分儲備資金在退休保障領域呢？退休保障領域更符合當前社會公義的要求。香港貧困人口中大量是老年人口，他們年輕時為社會做出貢獻，政府理應幫助他們安度老年。當然公共醫療領域也需大量開支，雖林鄭也回應說醫療開支近年來增長很多，不過有哪個項目可以與明日大嶼相提並論呢？政府花大量資金填海需有更充分理由。

20年後房屋如何分配 很難預計

而產出方面，目前可以看見最好的理由是可以改善港人住房問題。雖然當前有說法是明日大嶼七成是公營房屋，不過20年後到底如何分配是很難預計的事情。比如梁振英任期的「港人港地」，雷聲很大，實際成效現在也已呈現在世人面前。

而有些商人認為明日大嶼土地價值極高，政府今後靠土地出讓相關收益，就會給庫房增加不少收入。這也是相當不可靠的說法：如果是大部分土地用做公營房屋，政府的金錢收益就不會很大；而作為商業用途，這是有可能牟利的（除了土地出讓收益外，不排除大量內地買家在明日大嶼購房，因此政府還可以增加許多稅收），不過公營房屋用途和商業用途是兩個不同目標，它們之間甚至有所衝突，因此不能期望兩項產出都可以實現。有趣的是，港府及一些為明日大嶼鼓與呼者，都是將各種產出混為一談，好像明日大嶼最後可以有疊加效應，因此港府和香港民眾只會獲得收益，而不會有所損失。

現在最令人擔心的是填海對環境的影響，這是產出中最大的負面因素。之所以近年來香港填海項目比較少，就在於填海對環境的負面影響是難以評估。根據已有的研究，填海而來的土地對地震和洪水特別敏感。新加坡不受地震和颱風等影響，也是地理上給新加坡填海的一個有利條件。

此外，填海對現有生態的改變和顛覆也是有一定的科學研究作支撐，林鄭關於填海技術先進、對環境負面影響沒有想像之大，也不知道是否有實證做支撐？此外，新加坡填海過程中海砂的來源是相當頭痛的問題，現在香港的海砂供應渠道主要是來自內地。這不僅涉及香港與內地周邊城市的關係，也涉及內地本身的政經變動。就像香港的生活供水，現在的價格已偏高，不過香港也沒有其他供應方，因此這種壟斷市場今後給填海會帶來什麼效應，現在都相當難以評估。

（編者按：文章標題為編輯所擬，來稿原題為「『明日大嶼』是否可以建成公屋項目？」；明天續下篇）

作者是新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授

[吳木鑾]