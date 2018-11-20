梁美儀：自欺欺人的反撲

報告列舉多宗事件，指香港的言論集會自由、法治受到挑戰，包括香港政府首次引用《社團條例》取締民族黨、香港外國記者會第一副主席馬凱被拒續工作簽證、高鐵西九龍站實施「一地兩檢」，以及制訂《國歌法》等。報告同時指出，香港正走上與內地經濟一體化的道路。

報告提及的這些事例，在香港均惹來極大爭議，如大律師公會早質疑高鐵「一地兩檢」安排不符《基本法》，但政府在由建制派控制的立法會保駕護航下，高速通過相關法例。

政府在沒有提供充分理由下，拒續發工作簽證予一名在港工作多年的外國新聞工作者馬凱，但顯然馬凱是因為外國記者會邀請民族黨召集人陳浩天作為午餐會講者而「受罰」。這做法，與過去香港作為國際都會的開放自由政策不相符。

面對香港利益可能受損，作為香港一分子，也不希望美國會動真格。但可悲的是，報告上提及的，似乎是某程度上反映了香港的人權、自由、法治，正逐步被削弱、扭曲的事實。

撫心自問曾否守護香港獨特性

活在香港的人們，這些範疇有沒有轉壞的迹象？大家心裏有數。即使再嚴厲的批評、再大力的反擊，也只會讓人覺得，這些都只是自欺欺人的反撲。

特區一日要繼續凡事政治正確、凡事緊跟中央路線行事，即使特區派人到美國游說，說盡好話，某天，香港最終還是會失去獨立關稅區地位。若這一天到來，別只管罵人家失實偏頗；應撫心自問，有否曾好好守護香港的獨特性。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]