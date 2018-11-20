劉進圖：建制應補鑊而非諉過

面對如此巨大威脅，特區政府和建制派的領導者如何回應？迄今為止，公眾聽到來自政府聲明、特首講話和人大常委譚耀宗等人的回應，主要有3點：一是斥責美方報告偏頗失實；二是堅持遏制港獨言論及23條立法；三是指摘泛民向海外國家唱衰香港引致制裁。這樣的回應，能夠讓香港避過災難嗎？當然不能！

決策者須反省治港方針有否走偏

美國國會的報告是公開的，任何人都可以上網找來翻閱。報告羅列的缺失，包括拒絕美方根據引渡協議提出移交逃犯的要求、取消讓美國軍艦停泊、在香港境內鐵路車站實施中國內地法律、威嚇學術界人士噤聲、檢控和平集會領袖、以政治審查否決參選人、禁制本地政黨、驅逐外國新聞工作者等等，這一大串招致美國國會不再信任香港的事情，全部是中央或特區政府的政治決定，跟在野的泛民主派無關。把美方威脅制裁歸咎泛民，是罔顧事實、轉移視線，對解決問題毫無作用。

建制的責任是解決問題，不是諉過於人。若要解決問題，首先要自我檢討。即使美方報告有偏頗、有政治動機，決策者也須反省，治港方針政策是否走偏了，引致國際反彈？對外宣布《中英聯合聲明》已成歷史文件，不再有約束力，繞過《基本法》制度把中國內地法律引伸到香港，驅逐《金融時報》新聞工作者，這些行為真有必要嗎？作這些決定的人，明顯錯誤判斷了國際形勢，把香港推進中美角力的漩渦。

港府須與中央商議暫緩23條

如今，特區政府必須認真考慮如何補救。首先，監管美國進口高科技產品的安排必須加強，除了確保這類敏感商品（如超級電腦）不會被遷移至內地，還要確保不會被內地人員接觸及使用，變相成為軍事發展或監控民眾的工具。這是游說美方維持現有出口安排的重要步驟。其次，特區政府必須和中央商議，暫緩23條立法計劃。如果在這樣惡劣的國際形勢下強行立法，法案通過之日，恐怕就是香港失去獨立關稅區地位、變成普通中國城市之時。

美國不承認香港的獨立關稅區地位，只是制裁的第一步。接着來的就是收緊香港中國公民赴美留學、公幹、移民，嚴格審查香港資金進入美元系統，鼓勵美國企業遷移亞太總部。最後是以新加坡取代香港，作美資的國際金融中心。建制派人士要認真盤算，如何避免跌入這個螺旋式下滑的制裁深淵？

作者是資深傳媒人

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[劉進圖]