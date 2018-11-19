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2018年11月19日星期一
林泉忠
筆陣
筆陣：「韓國瑜現象」與台灣「九合一選舉」 ／文：林泉忠
聞風筆動：鑿石屎方案周內呈交 港鐵摸底免再打回頭 ／文：李先知
程騰歡：制訂有效房屋政策 突破無地可用困境
鄒崇銘：當老大哥進駐社交媒體之後
盧文端：解讀習會見港澳代表團講話
潘樂陶：結合先進技術 人工島可兼顧大自然
鄭立：注意選舉的額外代價
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筆陣：「韓國瑜現象」與台灣「九合一選舉」 ／文：林泉忠
【明報文章】台灣選舉的不可測，無可避免地將因2018年的韓國瑜旋風而成為台灣政治更為突出的特徵之一。
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筆陣：「韓國瑜現象」與台灣「九合一選舉」 ／文：林泉忠
聞風筆動：鑿石屎方案周內呈交 港鐵摸底免再打回頭 ／文：李先知
程騰歡：制訂有效房屋政策 突破無地可用困境
鄒崇銘：當老大哥進駐社交媒體之後
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潘樂陶：結合先進技術 人工島可兼顧大自然
鄭立：注意選舉的額外代價
聞風筆動：鑿石屎方案周內呈交 港鐵摸底免再打回頭 ／文：李先知
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