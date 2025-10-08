明報新聞網
要聞

主僕捱撞亡 親友嘆中秋買燒味加餸遇橫禍

【明報專訊】大埔寶鄉里前日中秋節發生奪命車禍，私家車司機疑「油門當腳掣」撞向客貨車，客貨車「擺尾」衝上行人路，途經印傭被夾於客貨車與燈柱之間斃命，同行88歲葉姓老婦被撞不治。據了解，兩人為主僕關係，老婦為大埔泮涌村居民。死者兒子及媳婦昨稱，婆婆一向健康，當時打算外出買燒味為中秋節晚飯「加餸」，遂叫工人陪同，詎料遇上車禍。

街坊讚好人 稱徹夜難眠

兩名死者的家屬和親友昨午返回意外現場拜祭，一行約30人擺放鮮花、零食、香燭、祭品等，道士在場主持儀式。儀式完結時，有家屬大喊「婆婆、婆婆……」，亦有家屬叫「婆婆，安息啦」。印傭死者的親友亦有到場，帶同冬甩、甜品、飲料等，有人用水清理地上及燈柱旁邊的血迹，有人流淚。

曾向本報提供意外一刻相片的陳女士昨亦到場，她引述丈夫稱，當日早上見過婆婆，互相打招呼，沒想到婆婆下午就飛來橫禍。她說雖然與婆婆不算太熟稔，但仍覺得「心噏」。街坊倫嫂說與婆婆相識數十年，形容婆婆「好好人，成日同工人買餸」，得知事件後十分難過，徹夜難眠。

倫嫂又說，寶鄉里意外現場是泮涌村通往街市的必經之路。記者昨午觀察，在現場不遠處，有行人如常經行人過路處過馬路。出事位置為馬路盡頭小型迴旋處，連接街市貨物起卸區、停車場及垃圾房，附近只有一個行人過路處，中間並無安全島。

