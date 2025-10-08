明報新聞網
要聞

北都4年5宗換地 伙數若半個嘉湖 共補地價逾58億 業界料新項目續至

【明報專訊】政府推動發展北部都會區剛好4年，惟發展速度未如預期，特首李家超在新一份《施政報告》提出拆牆鬆綁，推出多項措施，如引入快速審批制度、「按實補價」等，以吸引更多發展商參與開發。據本報統計，目前北都最少有5個私人住宅項目已完成補地價，估計補地價合共逾58億元、總樓面逾400萬方呎，提供約7800伙，以單位數量計相等於半個天水圍嘉湖山莊。業界分析指，補地價金額與樓價掛鈎，樓價近年從低位回穩、甚至輕微回升，估計地價難再大幅下滑，相信發展商願意完成換地作發展，將陸續有新項目完成補價。

明報記者 甘潔瑩

現時新界西北地區最大型私人屋苑嘉湖山莊，共有約1.58萬伙。為解決中長期土地及住屋需求，2021年10月時任特首林鄭月娥在《施政報告》提出大力發展新界西北部、總面積3萬公頃的北部都會區，至今年10月計劃已推展4年，綜合市場資訊，至今約有5個項目完成換地手續，涉逾402萬方呎樓面、料提供約7800伙。

新地恒地洪水橋項目最大

以可建樓面計，5個項目中最大規模的私樓發展是洪水橋/厦村新發展區第34B區用地，由新鴻基地產及恒基地產持有，可建樓面約116.25萬方呎，料提供約2300伙，今年4月完成原址換地，補地價16.68億元、每方呎樓面補價約1435元。由於發展商需興建休憩空間，工程費涉約2.86億元，連同其他工程費，估計補地價連政府設施工程費料涉約19.54億元，每方呎樓面補價約1681元。

擬加住宅元素 4商業地待處理

另據新世界年報資料，該集團與央企華潤置地合作發展的元朗南住宅發展項目，市場估計為龍田村項目，其中第4期發展預計今年底有機會完成補地價，每方呎樓面補價料約1600元，推算涉資約4.4億元，料提供約700伙。上述項目去年6月獲屋宇署批出建築圖則，擬建兩座23層高（在兩層地庫及兩層基座之上）住宅大樓連會所設施，涉約27.95萬方呎住宅樓面。

業界：地價難再大跌

值得留意，政府尚在處理4宗洪水橋/厦村新發展區的原址換地個案，據悉由新地、恒地提出，屬商業土地個案，因應市場對商業用地需求減少，政府檢討有關土地用途的限制，擬加入住宅元素，而有關換地期限將延至今年12月底。

美聯測量師行董事林子彬表示，過去一年北都補地價個案增加，主要源自與收地期限有關；此外，補地價金額與樓價掛鈎，近期整體一手樓交投市况不俗，特別是中小型單位去貨速度理想，發展商資金回籠，加上北都推展加速，若配合基建到位，相關因素料均令發展商對後市重拾信心，如「計到數」就會接受補地價協議，料未來陸續有項目完成補價。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

