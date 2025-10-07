明報新聞網
要聞

4000人料來港參與 陳國基：全運籌備最後衝刺

【明報專訊】粵港澳三地合辦的第十五屆全國運動會下月開幕，政府預料10月底至12月合共近4000人參與香港賽區賽事。政務司長陳國基昨日召開全運會香港賽區籌委會會議，全面檢視及督導各籌備工作，他說香港賽區各項籌備工作進入最後衝刺階段，政府會繼續全力以赴，與廣東和澳門攜手展現一場「簡約、安全、精彩」的全國盛事。

政府昨發稿概述全運會香港賽區籌備工作最新進度，料有2100多名運動員、1000名代表團官員和800多名技術官員參與香港賽區賽事，有數百名傳媒來港採訪。相比政府年初預測，來港參與賽事運動員由約2500人調整至2100多人。至於比賽場館，當局稱現正佈置，料本月底至下月初相繼完成，全國運動會香港賽區統籌辦公室（統籌辦）與警務處已制定場地安保計劃，並與相關政府部門展開多次跨部門大型事故及反恐演習。

場館正佈置 料月底起相繼完成

交通及接待方面，統籌辦聯同運輸署、警方和相關部門已審視各比賽場地和酒店，制定交通及運輸計劃。當局將於4個指定出入境口岸，包括機場、高鐵西九龍站、港珠澳大橋和深圳灣口岸設出入境專屬通道，為代表團等提供出入境和清關協助，並安排車接載他們往返全港10間酒店。

4口岸設入境專道 接載往返酒店

數字辦則負責香港賽區的核心資訊系統建設，以及網絡基礎設施，系統開發及測試工作已於上月完成，現正與廣東及澳門展開賽前聯合系統測試和實戰演練，確保三地系統無縫對接，並會提升系統運作和網絡安全的跨境協調及應變能力。

全運會群眾賽事項目保齡球，以及殘特奧會大眾項目輪椅舞蹈已分別於8月和9月舉行。全運會香港賽區首兩個競賽項目，即沙灘排球及手球分別於10月31日及11月1日開始；珠海、香港及澳門三地的跨境公路單車（男子個人賽）於11月8日舉行。8個競賽項目門票已推出發售；殘特奧會香港賽區3個競賽項目門票，即硬地滾球、輪椅擊劍和乒乓球（TT11組）於本月稍後時間推售。

