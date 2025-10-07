兩公司承接30工務工程 安保早前暫被撤投標資格

建築署長李翹彥昨見記者時被問到如何懲罰承建商，他說目標一個月內完成調查報告，之後釐定承建商責任，若發現違規會按合約追究到底。立法會建測規園界議員謝偉銓說，當局應加強懲罰阻嚇力，同意需待釐清責任後才可決定罰則。

3個簡屋項目原料明年第二季至第四季陸續落成，涉約1.15萬伙；3份設計及建造合約總值共逾52億元（見表）。至於涉事承建商，據公司註冊處資料，與政府憲報中的項目承建商安保地址相同的「安保工程控股有限公司」於2016年成立。安保工程有限公司目前也承建東涌第42區第一期及第二期公屋等項目。

俊和工程曾被揭分判用不達標鋼筋

至於俊和建築，其母公司為「亞洲聯合基建控股有限公司」。俊和曾參與葵涌「麥匯．業成」過渡房屋，該項目與涉事簡屋項目同以「組裝合成」建築法建造；亦曾參與中環灣仔繞道、港鐵沙中線等多項基建項目。翻查資料，俊和建築曾承辦房協的筲箕灣明華大廈重建地盤，被揭發其工程分判商因趕工而使用未經審批、不達標的鋼筋。