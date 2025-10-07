明報新聞網
要聞

專家稱兩措施可補救 拆開組件查更安心

【明報專訊】建築署巡查3個簡約公屋項目，發現有螺絲被剪短、鐵板連接螺絲孔遭擅自擴大情况，建築署長李翹彥稱承建商已提交修補方案，署方正檢視。有工程師指這些情况大致可做兩類補救措施，一是直接更換不合規的組件，二是為問題組件加固。

香港工程師學會副會長梁國堯說，「組裝合成」（MiC）預製組件於廠房製作有其質量控制，較少聽到因組件質量問題導致組件無法接合，反而更常出現的是施工時位置控制出問題，導致組件未能接合，「一個疊一個，每個位置都有些少偏差」。

他續稱，螺絲被剪短會影響螺絲的可承受拉力，鐵板連接螺絲孔被擴大則會令組件與組件之間可移動範圍擴大，一般工程如出現這些情况可考慮兩類補救措施，一是直接更換不合規組件；二是為問題組件加固，例如在螺絲附近加焊接、增設其他組件固定等。

何永賢：現颱風下仍穩固 促建商百分百做好

目前建築署只檢查3個項目的三至四成組件，問到是否有需要拆開3個項目所有組件全面檢查，結構工程師劉志宏表示，拆開檢查屬處理方案之一，但要視乎工程師的判斷，「絕對可以要求，承建商也要跟隨」，而若當局要求全面拆開組件檢查，能令大眾安心。

立法會建測規園界議員謝偉銓也強調安全第一，惟是否要全面檢查宜由專業人士判斷。房屋局長何永賢昨午見記者時則提到，香港建築結構的安全系數相當高，即使目前出現螺絲被剪短等情况，在颱風下仍然穩固，但當局會要求承建商百分百做好。

